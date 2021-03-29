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Эффективность программ Союзного государства оценят парламентарии на совместном заседании комиссий

29 марта 2021 06:36
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Новости Беларуси. Ровно в полдень Минск и Москва выйдут на онлайн-связь. Эффективность программ Союзного государства оценят парламентарии на совместном заседании комиссий, также обсудят разработку новых проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется поднять вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Не останется без внимания и союзный бюджет.

На нынешней неделе мы отметим День единения народов Беларуси и России. Ранее звучала информация, что именно к 2 апреля могут отменить роуминг между странами.

Эффективность программ Союзного государства оценят парламентарии на совместном заседании комиссий-1

Напомним, парламентарии обратились к Группе высокого уровня при Совете министров Союзного государства, заседание которой намечено на 30 марта, для принятия окончательного решения. Рассмотрение этого вопроса затянулось из-за мер в связи с пандемией. Ведь долгое время границы были закрыты.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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