Новости Беларуси. Ровно в полдень Минск и Москва выйдут на онлайн-связь. Эффективность программ Союзного государства оценят парламентарии на совместном заседании комиссий, также обсудят разработку новых проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется поднять вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Не останется без внимания и союзный бюджет.

На нынешней неделе мы отметим День единения народов Беларуси и России. Ранее звучала информация, что именно к 2 апреля могут отменить роуминг между странами.