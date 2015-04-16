70 лет Победы: какие загадки хранит военная история?

Новости Беларуси. 70 лет Великой Победы. Белорусские учёные не перестают заполнять пробелы в истории боевых событий. И даже ставят под сомнение известные всем факты.

Новые героические факты из боевых заслуг легендарного Федора Смолячкова.

К слову, в его честь в Минске названа одна из улиц в центре города. Оказывается, на Ленинградском фронте во время Великой Отечественной войны 18-летний снайпер в одном бою уничтожил 125 вражеских солдат. Все факты этой истории теперь не только в документах белорусских учёных, но и на страницах книг.

Алексей Литвин, заведующий отделом военной истории и международных отношений Института истории НАН Беларуси:

Упершыню дадзены дакументы вышэйшых органаў ваеннага дзяржаўнага ўпраўлення, якія тычыліся вызвалення Беларусі ў 1943–1944 гг.

Анна Голёта, СТВ:

В архиве Национальной академии наук собрано более 50 тысяч дел. В настоящее время учёные продолжают обнаруживать документы, которые проливают свет на годы военного лихолетья. Например, благодаря делу номер 110 удалось узнать, что жертвами Великой Отечественной войны стали более 1 миллиона 300 тысяч белорусов.

Долгое время считалось, что во время Великой Отечественной войны погиб каждый четвёртый белорус. Однако, проанализировав рассекреченные документы, учёные открыли другие цифры.

Марина Глеб, заведующая центром научного архива Национальной академии наук Беларусь:

Открываются архивы. Были и материальные свидетельства этой трагедии. Поэтому в настоящее время учёные продолжают разработку конкретной цифры. Но более склоняются к цифре – каждый третий.

Белорусские учёные активно сотрудничают с международными коллегами. Благодаря такому взаимодействию удаётся открывать славные имена тех, кто еще недавно считался без вести пропавшим.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:

Что касается, например, боевых действий каких-то, которые происходили на территории Беларуси, находятся они в Российской Федерации. Необходимо ездить в командировки в Российскую Федерацию. Если мы говорим об участии, например, уроженцев Беларуси в освобождении стран Европы, тоже архивные материалы по этим вопросам находятся за рубежом.

Ещё один ранее неизвестный документ, который обнародовали учёные — дневник партизан. Боец Красной Армии подробно записывал в 1943 и 1944 годах, как проходили бои и о чем думали солдаты. Учёные обещают, что в юбилейный год Великой Победы военные записки рядового солдата станут новой исторической книгой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.