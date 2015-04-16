Минск: милиция ищет женщину, которой в банке по ошибке выдали $1625

Новости Беларуси. Милиция ищет женщину, которой в обменном пункте в магазине по улице Лещинского в столице, по ошибке выдали 1625 долларов.

Женщина пришла в обменный пункт и попросила конвертировать 10 тысяч российских рублей в доллары США. Кассир по ошибке вместо положенных 180,5 долларов выдала ей 1805.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

Кассир вместо положенных 180,5 долларов выдала клиентке 1805 долларов. Женщина забрала деньги и удалилась. В конце рабочего дня кассир заметила недостачу. Службой охраны банка изъята запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела разыскиваемую. Просим откликнуться данную женщину или тех, кто ее узнает. Любую информацию можно сообщить в дежурную часть Фрунзенского РУВД лично либо по телефонам: 8(017) 213-08-36, 8(025) 953-19-13.

Напомним, похожий инцидент произошел в Минске в 2013-м году. Мужчина, которому в обменнике на Ждановичах дали лишних 20 000 долларов, вернул их спустя 3 дня.

Мужчина передал кассиру обменного пункта 2 300 долларов США для обмена на белорусские рубли. Кассир вместо положенной суммы выдала клиенту денежные средства в белорусских рублях, эквивалентные 23 тысячам долларов США. Мужчина забрал деньги и удалился. Недостача обнаружилась только спустя несколько часов.

Вернувший деньги клиент рассказал милиционерам, что в этот день он сам себя узнал на видео, которые было растиражировано в Интернете, к тому же ему позвонили много знакомых. После этого он решил связаться со службой безопасности банка и вернуть деньги.