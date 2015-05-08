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7 и 8 мая нотариусы Беларуси проводят дни бесплатных консультаций по любым вопросам

08 мая 2015 10:37
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Новости Беларуси. Консультация у нотариуса – бесплатно. Такую услугу в предпраздничные дни предлагают юристы по всей стране. В первую очередь акция коснется ветеранов Великой Отечественной.

К тем, кто в силу возраста не может прийти на прием, специалисты выезжают на дом.

Впрочем возможность получить бесплатную консультацию не упустили и простые минчане. Среди наиболее популярных вопросов – оформление наследства и доверенностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Стрех, нотариус Минского городского нотариального округа:
7 и 8 мая нотариусы всей республики проводят дни бесплатных консультаций по любым вопросам, которые связаны с совершением нотариального действия. Это может быть вопрос оформления наследственных прав, как составить завещание, удостоверить брачный договор. Либо абсолютно любой договор, лишь бы это было связано с компетенцией нотариуса. В течение двух дней к нам около 50 человек обратились за бесплатной консультацией. Ветераны войны к нам тоже обращаются за совершением нотариальных действий. Более того, они освобождаются от уплаты нотариального тарифа за все виды нотариальных действий.

# общество # Консультация юриста # Валентина Стрех

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