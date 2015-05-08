В Могилевской области перезахоронили останки красноармейца, погибшего в боях на территории Калужской области в 1943 году

Новости Беларуси. В Могилевской области перезахоронили останки красноармейца Василия Лавинова, который погиб в боях на территории Калужской области в далеком 1943 году.

Захоронение обнаружили российские поисковики отряда «Высота» во время «Вахты памяти».

Среди личных вещей нашелся и солдатский смертный медальон. Именно благодаря ему удалось восстановить имя красноармейца и вместе с тем заполнить еще один пробел в истории.

Ефросинья Васильевна о своем отце знает только по рассказам матери. Когда Василий Лавинов уходил на фронт, жена была беременна. А в 1943 году пришла похоронка.

Ефросинья Пишмакова, дочь красноармейца:

К нам пришел из соседней деревни мужчина. Они вместе были на фронте. Он видел, как в голову попал снаряд, как умер. Он сказал, что его очень ранило и Вася сказал, что если что-то с ним случится, нужно сходить в деревню Бель и найти Лавинову Любовь Ивановну и сказать, что погиб.

Роман Опекунов, начальник мобилизационного отдела Могилевского объединенного городского военного комиссариата:

По Могилевской области у нас погибли примерно 330 тысяч воинов. Из них увековечены памяти только 60 тысяч.

Останки уроженца Шкловского района Василия Прохоровича Лавинова обнаружили российские поисковики в Калужской области. Личность советского солдата установили после прочтения смертного медальона. Его нашли среди личных вещей военнослужащего. А в Могилеве удалось найти дочь солдата, его внуков и правнуков.

Инна Плющенко, внучка красноармейца:

Словами не выразишь, насколько мы благодарны этим ребятам, поисковикам. Конечно, низкий поклон и огромное спасибо. Вернули нам дедушку, заполнили все пробелы в нашей семье: теперь мы знаем, где и когда он погиб, при каких обстоятельствах. Есть место, куда теперь принести цветы. Им чрезмерная благодарность.

Николай Борисенко, историк:

Бои в том районе в феврале-марте 1943 года были очень ожесточенными. Воевали с обеих сторон несколько сот тысяч человек. С советской стороны – 16-я армия генерала Багромяна, а с немецкой – 9-я армия генерала Модаля.

Красноармейца Василия Лавинова перезахоронили со всеми воинскими почестями в Могилеве рядом с супругой Любовью Ивановной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.