6500 военных и свыше 850 единиц техники. Учения ОДКБ начались в Казахстане

Более 6 500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники. Учения ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» начались в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросам безопасности в регионе ответственности стран-участниц организации сейчас самое пристальное внимание. Белорусский воинский контингент уже отправился на полигон Матыбулак. Активная фаза запланирована с 3 по 7 октября.
Практические действия коллективных сил будут выполняться в сложных условиях горно-пустынной местности. На этот раз в маневрах примут участие воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Армения отказалась от участия в учениях из-за приграничного конфликта с Азербайджаном. Планируется, что в числе используемой техники будут самолеты, вертолеты и беспилотники.
Завершатся учения 8 октября.