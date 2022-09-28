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6500 военных и свыше 850 единиц техники. Учения ОДКБ начались в Казахстане

28 сентября 2022 06:26
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Более 6 500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники. Учения ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» начались в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросам безопасности в регионе ответственности стран-участниц организации сейчас самое пристальное внимание. Белорусский воинский контингент уже отправился на полигон Матыбулак. Активная фаза запланирована с 3 по 7 октября.

6500 военных и свыше 850 единиц техники. Учения ОДКБ начались в Казахстане-1

Практические действия коллективных сил будут выполняться в сложных условиях горно-пустынной местности. На этот раз в маневрах примут участие воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Армения отказалась от участия в учениях из-за приграничного конфликта с Азербайджаном. Планируется, что в числе используемой техники будут самолеты, вертолеты и беспилотники.

Завершатся учения 8 октября.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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