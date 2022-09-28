6500 военных и свыше 850 единиц техники. Учения ОДКБ начались в Казахстане

Более 6 500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники. Учения ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» начались в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросам безопасности в регионе ответственности стран-участниц организации сейчас самое пристальное внимание. Белорусский воинский контингент уже отправился на полигон Матыбулак. Активная фаза запланирована с 3 по 7 октября.