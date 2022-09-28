В Витебске реконструируют концертный зал «Славянского базара»

Новости Беларуси. Витебск уже готовится к XXXII Международному фестивалю искусств «Славянский базар». Одна из главных площадок форума – концертный зал «Витебск» – обретет новый облик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание построено более 30 лет назад, но масштабного ремонта еще не было. Здесь запланированы замена кровли, окон. Изменится и фасад концертного зала. Планируется, что он в прямом смысле засверкает новыми красками – будет установлена современная подсветка. Благоустроят и прилегающую территорию. Ежедневно на объекте работают более сотни специалистов и около 10 единиц различной техники.

Владимир Воронецкий, директор концертного зала «Витебск»:

В проекте предусмотрена безбарьерная среда для посещения нашего концертного зала людьми с ограниченными возможностями – устанавливаются три лифтовых подъемника с разных сторон. На всех этажах, во всех залах будет возможность людям с ограниченными возможностями побывать и посмотреть, что у нас происходит.

К слову, уже идет подготовка программы к XXXII Международному фестивалю искусств «Славянский базар». Ожидается больше проектов по линии Союзного государства. Кроме того, афиша форума пополнится мероприятиями для молодежи.