65 лет со дня основания – Лукашенко поздравил природоохранную службу Беларуси
На страже природных богатств. 29 августа исполнилось 65 лет со дня основания системы охраны окружающей среды Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои поздравления работникам и ветеранам ведомства направил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что Министерство не только сформировало эффективную систему охраны природы, но и добилось международного признания белорусской модели природопользования. Сегодня специалисты подвели итоги многолетнего труда. В Беларуси растет объем особо охраняемых территорий. Они занимают более 9 % площади в стране. Это национальные парки, заказники и заповедники.
Беларусь богата природными комплексами. В прошлом году объем лесовосстановления составил почти 40 тысяч гектаров. Почти 80 % было обеспечено благодаря созданию новых зеленных массивов.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Сегодня 39 % территории страны – земли сельхозназначения. Более 40 % – это земли лесного пользования. Ни одна страна, мне кажется, в мире не может похвастаться такими серьезными цифрами. Особо надо отметить водно-болотные земли, которые занимают более 6 %. И все то, что я перечислил, это и есть, наверное, суть нашей работы – охранять, сохранять и передавать будущему поколению.
В этом году наша страна поднялась на 32-е место в мировом рейтинге экологической эффективности, опережая все страны ЕАЭС. Для нас «зеленая» безопасность – вопрос государственного масштаба. Чистые реки и озера, болота и неповторимые ландшафты – это наше достояние, которое требует ежедневной заботы и профессионального подхода.
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси (2017-2024):
Природные ресурсы – это основа основ. Их охрана – это действительно охрана окружающей среды, которая влияет на здоровье нации и здоровье наших людей. И поэтому то, что на сегодняшний день у нас стабильное качество окружающей среды, прежде всего биоразнообразие, водных ресурсов, воздуха, – это главное.
Сегодня заслуженным работникам профильного ведомства вручили награды. Для них организовали и праздничный концерт.