65 лет со дня основания – Лукашенко поздравил природоохранную службу Беларуси

На страже природных богатств. 29 августа исполнилось 65 лет со дня основания системы охраны окружающей среды Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои поздравления работникам и ветеранам ведомства направил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Министерство не только сформировало эффективную систему охраны природы, но и добилось международного признания белорусской модели природопользования. Сегодня специалисты подвели итоги многолетнего труда. В Беларуси растет объем особо охраняемых территорий. Они занимают более 9 % площади в стране. Это национальные парки, заказники и заповедники.

Беларусь богата природными комплексами. В прошлом году объем лесовосстановления составил почти 40 тысяч гектаров. Почти 80 % было обеспечено благодаря созданию новых зеленных массивов.