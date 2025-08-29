Семья программистов возрождает национальную породу лошадей в Добрушском районе

Айтишники в Добрушском районе возрождают легендарную национальную породу лошадей. Для этого супруги Коранчук переехали в деревню и взялись за создание племенного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О каждой из своих лошадей Наталья Коранчук готова рассказывать часами. У нее более 20 питомцев – буланые, вороные, мышастые и даже белые альбиносы. Одних приобрела в племенных хозяйствах, других буквально спасла от скотобойни. Третьи родились здесь, в Жгунской Буде.

Наталья Коранчук, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Эта кобыла по кличке Трель. Она приехала из «Новоселки-Лучай». Достаточно классная лошадь, она, в принципе, спокойная, она уже заезжена. Всадник на нее подсаживался. Ей 4,5 года, у нее скоро будут жеребята. И у этой кобылы, что интересно, у нее двойня. Это достаточно редкое явление у лошадей.

В 18 лет Наталья увлекалась верховой ездой. Однако разведением лошадей занялась недавно, когда познакомилась с белорусской упряжной породой. Красавицы с добрым нравом так покорили девушку, что она оставила профессию программиста и погрузилась в тонкости коневодства.

Анна Корольчук, корреспондент:

Если зарубежные породы бывают пугливыми и непредсказуемы в поведении, то эти лошади славятся спокойным темпераментом. Они покладистые, по натуре флегматики. Белорусская упряжная – действительно это наш национальный менталитет.