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Семья программистов возрождает национальную породу лошадей в Добрушском районе

29 августа 2025 17:10
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Айтишники в Добрушском районе возрождают легендарную национальную породу лошадей. Для этого супруги Коранчук переехали в деревню и взялись за создание племенного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья программистов возрождает национальную породу лошадей в Добрушском районе-2

О каждой из своих лошадей Наталья Коранчук готова рассказывать часами. У нее более 20 питомцев – буланые, вороные, мышастые и даже белые альбиносы. Одних приобрела в племенных хозяйствах, других буквально спасла от скотобойни. Третьи родились здесь, в Жгунской Буде.

Семья программистов возрождает национальную породу лошадей в Добрушском районе-4

Наталья Коранчук, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
Эта кобыла по кличке Трель. Она приехала из «Новоселки-Лучай». Достаточно классная лошадь, она, в принципе, спокойная, она уже заезжена. Всадник на нее подсаживался. Ей 4,5 года, у нее скоро будут жеребята. И у этой кобылы, что интересно, у нее двойня. Это достаточно редкое явление у лошадей.

Семья программистов возрождает национальную породу лошадей в Добрушском районе-6

В 18 лет Наталья увлекалась верховой ездой. Однако разведением лошадей занялась недавно, когда познакомилась с белорусской упряжной породой. Красавицы с добрым нравом так покорили девушку, что она оставила профессию программиста и погрузилась в тонкости коневодства. 

Семья программистов возрождает национальную породу лошадей в Добрушском районе-8

Анна Корольчук, корреспондент:
Если зарубежные породы бывают пугливыми и непредсказуемы в поведении, то эти лошади славятся спокойным темпераментом. Они покладистые, по натуре флегматики. Белорусская упряжная – действительно это наш национальный менталитет. 

Семья программистов возрождает национальную породу лошадей в Добрушском районе-10

Сегодня это единственная национальная порода лошадей. Ее поголовье сокращается, потеряно много линий. Наталья мечтает возродить генофонд. Она участник инициативной группы Ассоциации белорусской упряжной породы.

Разведением белорусских упряжных в стране занимается семь племенных хозяйств. Это может стать восьмым, когда пройдет аттестацию. К ней семья Коранчук активно готовится. Написали бизнес-план. Строят новые двухэтажные конюшни.

Подробнее в видеоматериале.

# Человек и животные

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