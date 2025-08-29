Семья программистов возрождает национальную породу лошадей в Добрушском районе

Айтишники в Добрушском районе возрождают легендарную национальную породу лошадей. Для этого супруги Коранчук переехали в деревню и взялись за создание племенного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Айтишники в Добрушском районе возрождают легендарную национальную породу лошадей. Для этого супруги Коранчук переехали в деревню и взялись за создание племенного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О каждой из своих лошадей Наталья Коранчук готова рассказывать часами. У нее более 20 питомцев – буланые, вороные, мышастые и даже белые альбиносы. Одних приобрела в племенных хозяйствах, других буквально спасла от скотобойни. Третьи родились здесь, в Жгунской Буде.
Наталья Коранчук, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
Эта кобыла по кличке Трель. Она приехала из «Новоселки-Лучай». Достаточно классная лошадь, она, в принципе, спокойная, она уже заезжена. Всадник на нее подсаживался. Ей 4,5 года, у нее скоро будут жеребята. И у этой кобылы, что интересно, у нее двойня. Это достаточно редкое явление у лошадей.
В 18 лет Наталья увлекалась верховой ездой. Однако разведением лошадей занялась недавно, когда познакомилась с белорусской упряжной породой. Красавицы с добрым нравом так покорили девушку, что она оставила профессию программиста и погрузилась в тонкости коневодства.
Анна Корольчук, корреспондент:
Если зарубежные породы бывают пугливыми и непредсказуемы в поведении, то эти лошади славятся спокойным темпераментом. Они покладистые, по натуре флегматики. Белорусская упряжная – действительно это наш национальный менталитет.
Сегодня это единственная национальная порода лошадей. Ее поголовье сокращается, потеряно много линий. Наталья мечтает возродить генофонд. Она участник инициативной группы Ассоциации белорусской упряжной породы.
Разведением белорусских упряжных в стране занимается семь племенных хозяйств. Это может стать восьмым, когда пройдет аттестацию. К ней семья Коранчук активно готовится. Написали бизнес-план. Строят новые двухэтажные конюшни.
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