Сергей Лазарев об алкоголизме: «Кто-то снимает с себя крокодильчиков, кто-то бьётся в судорогах, откусывая язык»

Все мы знаем, что алкоголь представляет большую опасность для здоровья. Даже самая маленькая на первый взгляд доза не оставит равнодушным человеческий организм. Это влияние давно изучено, и специалисты могут дать обширный список воздействия пагубной привычки.

Сергей Лазарев, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

Чрезмерное употребление алкоголя стимулирует нервную систему – гиперактивность, суетливость, непоседливость. Потом тормозит нервную систему. Соответственно, длительный прием алкоголя просто разрушает клетки печени, приводя к гепатиту, особенно если у человека был гепатит в возрасте 14-16 лет. Соответственно, при длительном приеме алкоголя гепатит переходит в цирроз, паратальную недостаточность. Это жидкость в животе. Кстати, достаточно часто это один из элементов. Заходит женщина худая, достаточно аноректического типа, при этом у нее большой живот. Как правило, там есть жидкость.

При попадании в организм спиртное быстро всасывается в кровь и, поступая с ней во все органы и ткани, вызывает нарушение тонких обменных процессов непосредственно в клетках. Особенно изменяются печень, сердце и головной мозг. Они имеют более развитую сеть кровеносных сосудов и хорошо снабжаются кровью, алкоголь накапливается здесь в большом количестве и задерживается в их тканях более продолжительное время.

Сергей Лазарев:

Острый панкреатит токсической природы, хронический панкреатит, как правило, это сосудистые звездочки на теле, опоясывающие боли по периметру всего туловища. Тяжелейшие боли, которые ничем не купируются. Почему нельзя употреблять алкоголь зимой? Потому что дисбаланс периферического кровообращения, лицо краснеет, а на самом деле гипоксия внутри наступает. Поэтому людей сначала бросает в жар, потом они начинают мерзнуть. Как правило, это приводит к дисбалансу артериального давления. Соответственно, нарушение гемодинамики приводит к тому, что в той или иной степени реагирует сердце.

При длительном употреблении меняется и психическое состояние человека. Он становится агрессивен и без причины вступает в конфликты с окружающими. Также спиртное в буквальном смысле слова разрушает человеческий мозг. Сергей Лазарев:

Психические и поведенческие расстройства – следствие употребления психоактивных и наркотических веществ. Так называют в наркологии. Наркология – это родная дочь психиатрии. То есть все, что есть в психиатрии, есть и в наркологии. Начинается это с гипертрофированного чувства тревоги и всего, что есть в психотерапии до судорожного синдрома и алкогольного психоза. То есть кто-то снимает с себя крокодильчиков, кто-то бьется в судорогах, откусывая себе язык.