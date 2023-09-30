«60 лет бегаю». Около 100 пенсионеров со всей Беларуси участвуют в соревнованиях «Активное долголетие – 2023»

Новости Беларуси. Несмотря на почтенный возраст, они в прекрасной форме. Около 100 пенсионеров со всех регионов страны собрались сегодня, 30 сентября в легкоатлетическом манеже Университета физкультуры, чтобы поучаствовать в соревнованиях «Активное долголетие – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым возрастным, но не менее активным дедушке и бабушке 93 и 84 года. Бодрости и силе духа этих спортсменов можно только позавидовать.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Отмечу, что у нас в декабре, как раз ко Дню волонтера, состоится республиканский слет волонтеров «серебряного возраста», в котором примут участие более 160 волонтеров со всей страны. Они поделятся своими лучшими практиками и той энергией, которая есть у каждого.

Светлана Пашкевич:

Такое движение в моем характере. Мне это нравится. Для общения, разнообразия. Не будешь же все время сидеть дома на огороде.

В свои годы они отжимаются, выполняют гимнастические элементы, прыгают через скакалку. А в спортивной ходьбе вполне способны дать фору молодым. Так, на своем примере пожилые люди демонстрируют: движение – это жизнь, а цифра в паспорте значения не имеет.

Вячеслав Сальников:

60 лет бегаю, со школьной скамьи. Студентом бегал, в армии бегал и до сих пор бегаю. В этих соревнованиях третий раз, как только они начались. За здоровый образ жизни! Занимаюсь каждый день, тренируюсь через день. По 7-8 километров пробегаю трусцой.

Фото: Telegram-канал Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Это тот хороший пример для всех остальных, кто любит спорт, физическую культуру, тот долго и активно живет. В нашей стране есть вся инфраструктура для того, чтобы любить спорт и заниматься им.