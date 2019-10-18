«Поднимаемся и спускаемся на высоту 72 метров больше 5 раз». Как работают связисты-альпинисты

Вся Беларусь покрыта сетью башен телефонных операторов. Но есть и те, которые обычные люди не замечают. О каких башнях идет речь, рассказываем в программе «Специальный репортаж». Их немного, чуть больше двадцати. Но они покрывают всю страну. Новейшее, очень сложное оборудование работает бесперебойно и круглосуточно. А обслуживают их такие, как капитан Алексей Марычев из 127-ой бригады связи. Для него мало быть военным, обязанности заставили стать промышленным альпинистом.
Алексей Марычев, старший инженер технической части по эксплуатации и ремонту цифровой и радиорелейной станции:
В среднем, в процессе технического обслуживания конкретно какого-то объекта мы поднимаемся и спускаемся на высоту 72 метров больше 5 раз. Это физически энергозатратно. Что человек ощущает, когда поднимается? В первую очередь – усталость. Потом привыкает, расслабляется. И это ничем непередаваемое ощущение, когда ты смотришь на город, землю сверху. Это тишина и спокойствие, в которых мы работаем.