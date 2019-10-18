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Нашёлся арендатор для кинотеатра «Победа»

18 октября 2019 15:35
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Новости Беларуси. Вторая жизнь историко-культурной ценности. 18 октября в столице провели аукцион, на котором нашли арендатора для площадей кинотеатра «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нашёлся арендатор для кинотеатра «Победа»-1

Это право получила частная компания. С молотка помещение ушло за 2 200 белорусских рублей. Победитель аукциона заключит договор с заказчиком – «Минской спадчыной» – на 30 лет. По условиям аукциона здание передается под трехзальный кинотеатр с культурно-развлекательным назначением.

Нашёлся арендатор для кинотеатра «Победа»-4

Объект также ждет реконструкция и реставрация. При этом наименование помещения и архитектурный облик должен сохраниться. Арендатор будет финансово участвовать в процессе обновления.

# Аукционы # общество # Фотофакт

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