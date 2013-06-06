6 июня в Минске открылся форум, посвященный 1025-летию Крещения Руси

Новости Беларуси. Это событие изменило ход истории славянских народов. 6 июня в Минске открывается международная конференция, посвящённая 1025-летию Крещения Руси. Участников форума поздравил президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Более тысячи лет христианство формирует общие для всех восточных славян этические и эстетические идеалы, служит основой нравственных и культурных традиций. Сегодня оно играет огромную роль в укреплении моральных устоев, проповеди единства, миролюбия и взаимопомощи.

Конференция соберет ведущих ученых и богословов, историков и писателей Беларуси, России и Украины. Встреча станет первой в череде мероприятий, посвященных памятной дате. Далее посетителей ждет выставка икон «Православный мир». Где будут представлены уникальные произведения Иконописи последних столетий. Также запланированы книжные выставки, Дни православного кино, концерты духовной музыки и ярмарки ремесленников.

В Национальной академии наук гостей встречали колокольным звоном. Здесь в эти дни говорят о событии более чем тысячелетней давности. В 988 году князь Владимир, приняв православие, крестил народ в водах Днепра. Позже историки назовут это духовно-культурным переломом. Именно он принес новые веяния и на века стал той платформой, которая и сегодня объединяет славянские народы.

Антоний Миранович, профессор Белостокского университета (Польша):

Событие важное для всех славянских народов, не только белорусов, русских, для всех восточнославянских народов. Праздник напоминает: все восточнославянские народы должны дружить и вместе работать.

В Минске стартовали празднования 1025-летия Крещения Руси. Место первой встречи определи сразу, там, где умеют хранить историю и традиции.

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Целая историческая эпоха связана с христианством на наших землях. Кроме того необходимо поддерживать христианские ценности, укреплять, чтобы не допускать той нравственной деградации, которую, к сожалению, мы наблюдаем в западных странах. Поэтому сохранение наших традиционных славянских ценностей, в том числе христианских, - очень актуальная и важная задача. Она будет обсуждаться и на нашем научном форуме.

В Беларуси воссоздали крест Ефросиньи Полоцкой, реставрировали целую серию древних икон. А вот и уникальное Полоцкое евангелие 12 века. Полистать раритет может каждый. Благодаря точной факсимильной копии.

Сергей Килин, главный ученый секретарь НАН Беларуси:

Книжная деятельность позволяет нашему народу сохранять высокий духовный потенциал, который всегда был свойственен белорусскому народу. Этот момент, современность, делает вызовы очень серьезные, то, что происходит в Западном мире в области семейных отношений, ни в коем области не приемлемо для нас.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Семья – одна из основных ценностей общества. Сегодня многое делаем в этом отношении. В прошлом году намного больше детей родилось, у нас снижается смертность, у нас больше многодетных семей.

Конференция — это только старт празднований 1025-летия Крещения Руси. Торжества пройдут также в России и Украине.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Беларусь в конце июля. В Минске пройдет литургия. Ожидается, что в торжествах в столице примут участие около 10 тысяч человек.