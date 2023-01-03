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6 белорусов пострадали от пиротехники в праздничные дни

03 января 2023 06:29
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Новости Беларуси. Спасатели напоминают о правилах безопасности. Чтобы праздники не обернулись трагедией, важно придерживаться простых рекомендаций при использовании пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 белорусов пострадали от пиротехники в праздничные дни-1

Необходимо покупать петарды и салюты в специализированных магазинах и не использовать их в помещениях. Также стоит позаботиться о площадке для запуска, чтобы ближе 50 метров не было построек, животных, людей, деревьев, линий электропередачи и автомобилей. В праздничные дни от пиротехнических изделий пострадали шесть белорусов.

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# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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