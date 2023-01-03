ГАИ усилила контроль за трезвостью водителей на дорогах в праздники

Новости Беларуси. В новогодние праздники на дорогах столицы усилен контроль со стороны сотрудников Госавтоинспекции за трезвостью водителей и пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В новогодние праздники на дорогах столицы усилен контроль со стороны сотрудников Госавтоинспекции за трезвостью водителей и пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршруты патрулирования приближены к местам массового притяжения граждан: торговым центрам, местам отдыха и развлечений. Правоохранители регулярно напоминают о недопустимости вождения в нетрезвом виде, однако подобные призывы не всегда останавливают участников дорожного движения. Так, сотрудниками Фрунзенского отдела ГАИ был задержан 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.
Скажите, пожалуйста, когда вы употребляли спиртное?
– В ночь с 31-го на 1-е. Первого числа.
– Во сколько по времени?
– В час-два ночи. Затем отдыхали, посчитали, что алкоголь ушел, и управляли транспортным средством.
– Куда двигались?
– В город Смолевичи.
– Могли воспользоваться другим транспортом, не личным?
– Мог.
– Вину признаете?
– Да.
– Полностью?
– Полностью.
– Раскаиваетесь?
– Раскаиваюсь.
Сотрудники ГАИ призывают водителей не рисковать своей жизнью и жизнью других людей и не садиться за руль в состоянии опьянения.
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