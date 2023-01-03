ГАИ усилила контроль за трезвостью водителей на дорогах в праздники

Новости Беларуси. В новогодние праздники на дорогах столицы усилен контроль со стороны сотрудников Госавтоинспекции за трезвостью водителей и пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршруты патрулирования приближены к местам массового притяжения граждан: торговым центрам, местам отдыха и развлечений. Правоохранители регулярно напоминают о недопустимости вождения в нетрезвом виде, однако подобные призывы не всегда останавливают участников дорожного движения. Так, сотрудниками Фрунзенского отдела ГАИ был задержан 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

Скажите, пожалуйста, когда вы употребляли спиртное?

– В ночь с 31-го на 1-е. Первого числа.

– Во сколько по времени?

– В час-два ночи. Затем отдыхали, посчитали, что алкоголь ушел, и управляли транспортным средством.

– Куда двигались?

– В город Смолевичи.

– Могли воспользоваться другим транспортом, не личным?

– Мог.

– Вину признаете?

– Да.

– Полностью?

– Полностью.

– Раскаиваетесь?

– Раскаиваюсь.