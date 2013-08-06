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В Японии сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки Хиросимы

06 августа 2013 08:31
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Новости Японии. В Хиросиме вспоминают жертв атомной бомбардировки, которая произошла 68 лет назад. В церемонии в Парке Мира приняли участие председатель Генеральной Ассамблеи ООН, а также сотрудники дипломатических представительств более 70 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Традиционно мэр Хиросимы зачитал так называемую «Декларацию мира» - ежегодное выступление с 1947 года, посвященное вопросам ядерного разоружения и проблемам вооруженных конфликтов в мире. 

Напомним, американский бомбардировщик 6 августа 1945 года сбросил на центр Хиросимы атомную бомбу с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. Жертвами взрыва стали около 160 тысяч человек.

# общество # Оружие и боеприпасы

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