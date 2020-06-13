Румынский сапожник создал обувь для социального дистанцирования 75-го размера

Новости Румынии. Сапоги 75-го размера. Румынский ремесленник шьет обувь для социального дистанцирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инноватор Григоре Луп из города Клуж-Напока сшил уже несколько пар ботинок с длинными носами и присвоил им уникальный 75-ый размер. Необычные штиблеты созданы на основе модели, которая используется для пошива актерской обуви для театров и танцевальных коллективов.