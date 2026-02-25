55 задержанных и миллионные обороты! В Минске ликвидировали мошеннические call-центры

800 фальшивых сайтов, ежемесячный оборот до 2 миллоннов долларов. Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске. По предварительным данным от их действий пострадали более тысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная организованная преступная группа на протяжении семи лет предлагала людям «высокий доход» от инвестиций в несуществующие финансовые компании. Клиенты заполняли электронные анкеты, после чего с ними связывались участники преступной сети. Мнимые финансовые специалисты на поддельных платформах имитировали успешную торговлю и под разными предлогами вынуждали жертв обмана продолжать вносить все новые суммы. Похищенные средства перечислялись на подконтрольные мошенникам счета. 55 руководителей и наиболее активных участников организованной преступной группы – задержаны.

Руководители преступной группы получали до пяти тысяч долларов США, исполнители – от 500 до 2 тысяч долларов в месяц. Средний возраст мошенников – от 20 до 38 лет. Большинство – с высшим образованием. Два мошеннических call-центра располагались в Минске и имели единый дистанционный центр управления. Семь отделов имели различную специализацию по завладению деньгами потерпевших: от поиска и обработки потенциальных жертв до сопровождения переводов денег. И это не первый случай в стране, когда под видом инвестиций, обманывали белорусов.