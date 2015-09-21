55 воздушных шаров с бумажными журавлями – оригами - запустили на площади Победы в Витебске 21 сентября

Международный день мира в Витебске отметили необычным флешмобом. В символичном месте – на площади Победы, у мемориального комплекса в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, собрались сотни человек. Школьники, студенты, ветераны Великой Отечественной, воины-интернационалисты, простые жители города, гости из далекой Японии. Ровно в полдень в небо над Витебском взмыло 55 воздушных шаров. Именно столько лет исполняется сегодня Белорусскому Фонду мира. К каждому шарику прикрепили оригами - символичного бумажного журавля. На каждом написали послание мира на трех языках - русском, английском и немецком.

Бумажные журавли взмыли в небо и над каждым районным центром северного региона. Всего на Витебщине было создано более трех тысяч птиц-оригами. Таким нестандартным способом отметили не только День мира, но и двухлетие волонтерского проекта «Журавлик». Его цель – напомнить людям о ценности мира.

Татьяна Туманова, председатель Витебского областного отделения Белорусского фонда мира:

Конечно же, это символ нашей мольбы, молитвы, сегодня день рождения Пресвятой Богородицы, молитве о мире. О мире не только в нашей стране. О мире во всем мире. О мире в наших семьях, в наших душах.

Сумие Шиотани, представитель Федерации женщин «За мир во всем мире» (Япония):

Уже третий год мы приезжаем сюда и проводим совместно с Фондом мира и другими общественными организациями мероприятия во имя мира. И каждый раз это вызывает отклик в сердцах. Как в моем, так и в сердцах участвующих.