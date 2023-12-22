500 операций шунтирования в год, самые дорогие койки. Показываем новый кардиоцентр в Могилёве

Не жадничать и делиться знаниями – отдельная просьба главы государства к высококвалифицированным специалистам столицы. Их знания и опыт нужны в разных уголках страны. Мастер-классы от легендарных белорусских хирургов и медицинские кафедры при клиниках. Сегодня на передовой по внедрению современных технологий и методов лечения регионы. Золотое сердце в руках врача – каменный символ нового кардиоцентра Могилева, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

Идет операция аортокоронарного шунтирования на открытом сердце. Если раньше в области мы могли делать таких операций максимум 250 в год, то теперь эта цифра подходит к 500. Так мы смогли уменьшить лист ожидания для жителей области максимум до полутора месяцев. Больше людей могут дальше жить, в нормальном режиме работать, меньше инвалидизация, летальность. И улучшается качество жизни людей. Как внезапные визиты Лукашенко перевернули белорусскую медицину 1990-х? Показываем исторические кадры – подробности.

На службе у врачей почти эксклюзивные девайсы. Например, ангиографические комплексы. Они позволяют медикам работать через артерии и вены тончайшими инструментами, с минимумом травм и максимумом эффекта. Ювелирная работа по восстановлению артерий сердца – важны доли секунд и миллиметров. В операционной бригада из медиков и не единого скальпеля.

Владимир Гореликов, заведующий ангиографического кабинета Могилевской областной клинической больницы:

То, что было, и то, что стало, – это фантастика! На сегодня это суперсовременная операционная, напичканная оборудованием, которое позволяет делать операции, ранее казавшиеся невозможными. Мы уже обследуем до 3 тысяч пациентов, из них тысячу оперируем.

Благодаря техническому перевооружению свет появился и в самом конце туннеля. Реанимация. Как говорят сами пациенты, остановка между небом и землей. Техническая революция, которая ворвалась в эти стены, дала возможность медикам расширить грани невозможного. Аппараты ЭКМО способны почти на месяц заменить функции сердца и легких, побороться там, где еще недавно была только безысходность.