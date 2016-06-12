Улица Московская в Минске: как она стала главной магистралью города и почему находится далеко от одноименной станции метро

Многие улицы Минска напоминают о прекрасных российских городах, с которыми нашу столицу связывают крепкие экономические и культурные отношения. У нас есть Ленинградская, Смоленская, Волгоградская, Волгоградская, Алтайская, Пензенская, Пермская, Псковская, Хабаровская улицы. Самарский, Иркутский и Калининградский переулки. Столице России у нас посвящено много значимых мест: Дом Москвы, станция метро «Московская», кинотеатр «Москва». В честь нее назван один из столичных районов. Есть и одноименная улица.

Исторически первым в Минске названием, связанным с Москвой, был вокзал Московско-Брестской железной дороги. Он был построен еще в пригороде столицы в начале 1870-х годов. Из города к нему вела Ново-Захарьевская улица, которая в 1880 году стала называться Московской. С тех пор и по сей день мы знаем ее под таким именем.

Сегодня это место – центр города, рядом – железнодорожный вокзал и площадь Независимости, а вот до революции картина была совсем иной. Море деревянных домов и несколько каменных двухэтажек – такой была старая улица Московская.

Тогда это была окраина города. Здесь не было фешенебельных магазинов, богатых гостиниц и домов, как на центральных Губернаторской и Захарьевской.

Кстати, 11-й дом, дом Венгржецкой, – один из раритетов того времени, который чудом сохранился до наших дней. Но время и многочисленные перестройки изменили его облик до неузнаваемости: здесь надстроили один этаж, поэтому охранного статуса сегодня дом не имеет.

Расцвет улицы начался в межвоенные годы, когда здесь стали появляться многоэтажные дома. Хотя высотной Московскую сегодня не назовешь. Один 9-этажный жилой дом и Академия управления, а все остальные здания – максимум пять этажей.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Зато в довоенные времена было построено несколько зданий конструктивистского направления: железнодорожный дом на 100 с лишним квартир (сегодня это № 8), университетский дом, который был когда-то общежитием, потом жилым домом. С 60-х годов это один из учебных корпусов БГУ. Было построено немало домов того стиля, который мы сегодня называем сталинским.

С Московской улицей связаны судьбы многих известных белорусов. Здесь жил Платон Головач, Константин Тарасов, Олег Белоусов, который оставил нам замечательную книгу о Минске «Мой город», журналист Сергей Ваганов. Все они мальчишки с одного двора – 8-го и 10-го домов по улице Московской. В военные годы неподалеку жил Александр Станюта, который потом много рассказывал о том, что происходило в оккупированном и освобожденном Минске.

Сегодня Московская улица – студенческая: здесь расположены Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Институт китаеведения имени Конфуция при БГУ.

Интересно, что одна из остановок на Московской называется «Университет культуры». Но названа она не по вузу, а по одноименной станции метро. Но большего всего минчане и гости столицы задаются другим вопросом: почему станция метро «Московская» находится в 8 км от улицы Московской.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

По первоначальному проекту 70-х годов, конечно же, станция здешняя должна была именоваться «Московская», но потом возникла идея переименовать часть тогда еще Ленинского проспекта от Волгоградской и до выезда из города в Московский проспект. Соответственно, станция, которая должна была называться «Волгоградская», стала «Московской», ее оформили в соответствующем стиле, а переименование отменили и в результате название повисло. Пару десятков лет оно соответствовало еще Московскому автовокзалу, сейчас, увы, нет и автовокзала. Вот почему возникла такая путаница.

Московская улица очень короткая (меньше километра), но это одна из главных магистралей Минска. В течение нескольких десятилетий она была единственным выездом из столицы на Слуцкое и Брестское направления. Сегодня эту функцию дублирует проспект Дзержинского, но тем не менее движение по Московской так и осталось напряженным. Пробки здесь были уже в XIX веке.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Когда через город прошла железная дорога, эта трасса, Койдановский тракт, как тогда называлась улица Чкалова, оказалась отрезанная от будущей Московской, стали возникать первые пробки. Было принято решение построить мост. Его построили в 1908-09 году, он получил название Бетонный мост, потому что бетон тогда был уникальным, редким и дорогим материалом. В Российской империи их было немного.

Мост существует и сегодня, он соединяет Московскую улицу с улицей Чкалова, но его заметно перестроили. Старый снесли в середине 80-х годов прошлого века, он был слишком узким и низким, под ним невозможно было подвесить контактную сеть электропоездов, поэтому решили построить новый путепровод, который мы видим сейчас. Однако сегодня трудно представить, что в 70-е годы пробки тянулись от въезда на Бетонный мост до площади Мясникова, где Московская улица официально начинается.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Все это стояло, извергало в воду выхлопные газы, конечно, жить на улице было непросто. Неосторожные хозяйки, которые вывешивали белье на балконы, выходящие на Московскую, после этого перестирывали его много раз, чтобы отмыть копоть. Потом, в середине 70-х, построили широкий проспект Дзержинского, который снял с Московской транзитное движение Брестского направления. По Московской было запрещено грузовое движение, и стало, конечно, легче.

Столичная магистраль, улица Московская, хранит еще много старинных тайн и историй, к которым мы вернемся в следующих выпусках программы «Минск и минчане».