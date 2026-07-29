Новости по тегу #Нигерия

В прошлом месяце страна получала в среднем более полутора миллионов баррелей в сутки – это максимум с 2020 года.
В первом квартале 2026-го страна привлекла более 10 миллиардов долларов.
Бандиты приехали туда на мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу. Кроме того, вооруженные люди разграбили магазины, сожгли местный рынок, захватили заложников.
Игбо-Ора окрестили мировой «столицей близнецов». Здесь появляется на свет около 50 пар двойняшек на 1000 новорожденных. Местные жители утверждают, что производить на свет сразу несколько детей им позволяет специальная диета.
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