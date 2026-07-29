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Новости по тегу #Нигерия

Нигерия нарастила добычу нефти до шестилетнего максимума
29 июля 2026 06:52

Нигерия нарастила добычу нефти до шестилетнего максимума

Нигерия демонстрирует один из самых заметных притоков иностранного капитала за последние годы
25 июня 2026 07:38

Нигерия демонстрирует один из самых заметных притоков иностранного капитала за последние годы

Боевики убили минимум 50 человек при нападении на деревню в Нигерии
22 февраля 2026 07:49

Боевики убили минимум 50 человек при нападении на деревню в Нигерии

50 пар двойняшек на 1000 новорождённых. Как диета влияет на рождение близнецов?
08 ноября 2024 15:46

50 пар двойняшек на 1000 новорождённых. Как диета влияет на рождение близнецов?

Более 200 человек погибли в результате двойного теракта в Нигерии
21 мая 2014 18:15

Более 200 человек погибли в результате двойного теракта в Нигерии

Бизнесмен, продвигающий белорусскую продукцию в Нигерии: Беларусь просто устанет поставлять сюда свои товары!
16 ноября 2013 14:05

Бизнесмен, продвигающий белорусскую продукцию в Нигерии: Беларусь просто устанет поставлять сюда свои товары!