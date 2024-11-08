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Сейчас её любят все! Как белорусская косметика стала такой популярной?

08 ноября 2024 15:44
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Сейчас её любят все! Как белорусская косметика стала такой популярной?-1

Лариса Гриневич, директор предприятия «Релуи Бел»:
Я очень хорошо помню начало нашего становления. Это были достаточно сложные годы, чтобы побороть стереотипы, которые создавались годами. Эти стереотипы пришли от бабушек, дедушек. И стереотип звучал так: качественной может быть только импортная косметика. И не было такого отношения к белорусской косметике. Не было того достойного отношения. 

И действительно, если за рубежом уже успели оценить белорусскую косметику, то на внутреннем рынке на нее продолжали смотреть скептически. Поддержать своих производителей решило государство.

Сейчас её любят все! Как белорусская косметика стала такой популярной?-3

Почему нельзя продавать? Там, где хлеб лежит, можно, где молоко. Есть проблемы.
– Мы решили уже эти проблемы.
– Возьми на контроль и займись этим, чтобы в любом магазине, где он захочет продавать, должны продавать. Свое надо продавать.

Сейчас её любят все! Как белорусская косметика стала такой популярной?-5

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом.

Сейчас её любят все! Как белорусская косметика стала такой популярной?-7

Лариса Гриневич, директор предприятия «Релуи Бел»:
Было принято такое постановление, что в обязательном порядке белорусская косметика и другие белорусские товары должны присутствовать на полках торговых точек. Да, я помню, что не всем это понравилось, но для нас это был глоток воздуха, у нас появилась возможность конкурировать, бороться за место под солнцем. Нам дали эти полки, а дальше мы должны были придумать, каким образом мы будем доказывать, что мы достойны. Мы должны были доказать: не только импорт может быть качественным, белорусский товар тоже качественный, он достойный, обратите на нас внимание. 

Чтобы привлечь внимание, придумывали инновационные товары, которые было не найти на местном рынке: тональный крем-адаптер, румяна в шариках и двухцветную помаду. Так, шаг за шагом, небольшой арендованный участок в деревне Трабы вырос в современное производство. Высокотехнологичные линии позволяют выпускать более 1 000 наименований продукции.

Подробности смотрите в видео

# Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко

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