Сейчас её любят все! Как белорусская косметика стала такой популярной?

Лариса Гриневич, директор предприятия «Релуи Бел»:

Я очень хорошо помню начало нашего становления. Это были достаточно сложные годы, чтобы побороть стереотипы, которые создавались годами. Эти стереотипы пришли от бабушек, дедушек. И стереотип звучал так: качественной может быть только импортная косметика. И не было такого отношения к белорусской косметике. Не было того достойного отношения. И действительно, если за рубежом уже успели оценить белорусскую косметику, то на внутреннем рынке на нее продолжали смотреть скептически. Поддержать своих производителей решило государство.

– Почему нельзя продавать? Там, где хлеб лежит, можно, где молоко. Есть проблемы.

– Мы решили уже эти проблемы.

– Возьми на контроль и займись этим, чтобы в любом магазине, где он захочет продавать, должны продавать. Свое надо продавать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом.