Сейчас её любят все! Как белорусская косметика стала такой популярной?
Лариса Гриневич, директор предприятия «Релуи Бел»:
Я очень хорошо помню начало нашего становления. Это были достаточно сложные годы, чтобы побороть стереотипы, которые создавались годами. Эти стереотипы пришли от бабушек, дедушек. И стереотип звучал так: качественной может быть только импортная косметика. И не было такого отношения к белорусской косметике. Не было того достойного отношения.
И действительно, если за рубежом уже успели оценить белорусскую косметику, то на внутреннем рынке на нее продолжали смотреть скептически. Поддержать своих производителей решило государство.
– Почему нельзя продавать? Там, где хлеб лежит, можно, где молоко. Есть проблемы.
– Мы решили уже эти проблемы.
– Возьми на контроль и займись этим, чтобы в любом магазине, где он захочет продавать, должны продавать. Свое надо продавать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом.
Лариса Гриневич, директор предприятия «Релуи Бел»:
Было принято такое постановление, что в обязательном порядке белорусская косметика и другие белорусские товары должны присутствовать на полках торговых точек. Да, я помню, что не всем это понравилось, но для нас это был глоток воздуха, у нас появилась возможность конкурировать, бороться за место под солнцем. Нам дали эти полки, а дальше мы должны были придумать, каким образом мы будем доказывать, что мы достойны. Мы должны были доказать: не только импорт может быть качественным, белорусский товар тоже качественный, он достойный, обратите на нас внимание.
Чтобы привлечь внимание, придумывали инновационные товары, которые было не найти на местном рынке: тональный крем-адаптер, румяна в шариках и двухцветную помаду. Так, шаг за шагом, небольшой арендованный участок в деревне Трабы вырос в современное производство. Высокотехнологичные линии позволяют выпускать более 1 000 наименований продукции.
Подробности смотрите в видео.