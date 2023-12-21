Перед учёными Вооружённых Сил Беларуси поставили задачи на 2024-й

От гуманитарной и юридической сферы до разработки методик поддержки принятия решений – перед учеными Вооруженных Сил Беларуси поставлены задачи на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их обсудили в научно-исследовательском институте. Сейчас здесь широкий спектр направлений работы – охвачены все потребности армии.