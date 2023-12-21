Перед учёными Вооружённых Сил Беларуси поставили задачи на 2024-й
От гуманитарной и юридической сферы до разработки методик поддержки принятия решений – перед учеными Вооруженных Сил Беларуси поставлены задачи на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их обсудили в научно-исследовательском институте. Сейчас здесь широкий спектр направлений работы – охвачены все потребности армии.
Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
От непосредственно гуманитарной сферы, юридической сферы, поддержки разработки методик поддержки принятия решения и уже до особых технических передовых проектов или продуктов, которые касаются нейросетевых технологий, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, развития радиолокационных систем вооружения. Сейчас мы практически охватываем все потребности Вооруженных Сил, чтобы двигаться вперед. Год весьма значимый. Значимость заключается в некоторых определенных моментах. Мы впервые выполняем опытно-конструкторскую работу по разработке радионавигационного приемника импульсно-фазовой радионавигационной системы.
Продолжится взаимодействие с Генпрокуратурой и Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. После подведения итогов научной работы в 2023 году лучшим вручены грамоты и ценные подарки. В торжественном мероприятии приняли участие офицеры и гражданский персонал.