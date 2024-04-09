Элитный картофель из Беларуси – узнали, как выращивают картошку в пробирках

Белорусская элита – своими руками! В одном из хозяйств Ивановского района выращивают элитные семена картофеля из пробирок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идеальная форма и невосприимчивость к болезням – будущий урожай порадует качеством. Своя лаборатория – один из шагов по импортозамещению семян. Как появляется на свет белорусская «бульба» – репортаж Кристины Протосовицкой.

В окружении тысяч пробирок, а в каждой – основа для будущих элитных семян картофеля. Биолог по образованию Юлия Шиколай уже 4,5 года заведует лабораторией хозяйства «Агро-Мотоль». Если объяснять просто: сперва закупают у Академии наук пробирочный материал – всего несколько сотен образцов – а затем самостоятельно его размножают. Количество растений в лабораторных условиях увеличивают в целых сто раз.

Черенкование – сродни хирургической операции, объясняет начальник комплекса. И лишь один из этапов на пути к элите. Затем картофель из пробирок переселится в теплицу, где получат первый урожай клубней. Благодаря специальному микроклимату это та точка на карте Беларуси, где его собирают дважды в год. Сейчас в теплицах проводят капельный полив и полную дезинфекцию.

Юлия Шиколай, начальник комплекса «Лаборатория-теплица» сельхозпредприятия «Агро-Мотоль»:

Стоят все необходимые датчики влажности, температуры. То есть при солнечной погоде у нас имеется специальное зашторивание. Специальные вентиляторы имеются также, ну и, как бы, капельный полив.

Производство семян проходит по 4-летней схеме. Лишь на пятый год получают урожай готовых элитных клубней. В хозяйстве «Агро-Мотоль» половину посадочного материала используют для своих нужд, а остальное продают другим хозяйствам в Беларуси и России. Проекту 6 лет и за это время удалось полностью уйти от импорта семян.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

После зимовки весь картофель перебирают. Сперва автоматически по размеру, а затем вручную определяют состоятельность каждого клубня, чтобы была 100% всхожесть.