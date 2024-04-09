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Элитный картофель из Беларуси – узнали, как выращивают картошку в пробирках

09 апреля 2024 17:28
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Белорусская элита – своими руками! В одном из хозяйств Ивановского района выращивают элитные семена картофеля из пробирок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идеальная форма и невосприимчивость к болезням – будущий урожай порадует качеством. Своя лаборатория – один из шагов по импортозамещению семян.

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Элитный картофель из Беларуси – узнали, как выращивают картошку в пробирках-1

В окружении тысяч пробирок, а в каждой – основа для будущих элитных семян картофеля. Биолог по образованию Юлия Шиколай уже 4,5 года заведует лабораторией хозяйства «Агро-Мотоль». Если объяснять просто: сперва закупают у Академии наук пробирочный материал – всего несколько сотен образцов – а затем самостоятельно его размножают. Количество растений в лабораторных условиях увеличивают в целых сто раз.

Элитный картофель из Беларуси – узнали, как выращивают картошку в пробирках-4

Черенкование – сродни хирургической операции, объясняет начальник комплекса. И лишь один из этапов на пути к элите. Затем картофель из пробирок переселится в теплицу, где получат первый урожай клубней. Благодаря специальному микроклимату это та точка на карте Беларуси, где его собирают дважды в год. Сейчас в теплицах проводят капельный полив и полную дезинфекцию.

Элитный картофель из Беларуси – узнали, как выращивают картошку в пробирках-7

Юлия Шиколай, начальник комплекса «Лаборатория-теплица» сельхозпредприятия «Агро-Мотоль»:
Стоят все необходимые датчики влажности, температуры. То есть при солнечной погоде у нас имеется специальное зашторивание. Специальные вентиляторы имеются также, ну и, как бы, капельный полив.

Элитный картофель из Беларуси – узнали, как выращивают картошку в пробирках-10

Производство семян проходит по 4-летней схеме. Лишь на пятый год получают урожай готовых элитных клубней. В хозяйстве «Агро-Мотоль» половину посадочного материала используют для своих нужд, а остальное продают другим хозяйствам в Беларуси и России. Проекту 6 лет и за это время удалось полностью уйти от импорта семян.

Элитный картофель из Беларуси – узнали, как выращивают картошку в пробирках-13

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
После зимовки весь картофель перебирают. Сперва автоматически по размеру, а затем вручную определяют состоятельность каждого клубня, чтобы была 100% всхожесть.

Элитный картофель из Беларуси – узнали, как выращивают картошку в пробирках-16

Приступить к посадке картофеля на юге планируют не раньше, чем в 10-дневный срок. В хозяйстве «Агро-Мотоль» уже готовят поля – вспашка, внесение органических удобрений. Специалисты отмечают: картофель прихотлив к теплу и требует полного прогрева почвы – до плюс 10 градусов. Спешка в этом деле ни к чему.

# Сельское хозяйство # общество # Кристина Протосовицкая

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