МИД держит на контроле ситуацию с пострадавшими белорусами в Таиланде

Наши дипломаты держат на контроле ситуацию с пострадавшей белоруской в ДТП в Таиланде. Соотечественнице оказывают всю необходимую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, после аварии девушку госпитализировали с серьезными повреждения внутренних органов, сейчас она чувствует себя намного лучше. В этом убедился работник Почетного консульства нашей страны в Бангкоке.

Кристина Ковалевич, консул Беларуси во Вьетнаме:

9 ноября пострадавшую посетил работник Почетного консульства Республики Беларусь в Бангкоке, который ознакомился с условиями ее пребывания и провел беседу с медицинским персоналом. По имеющейся информации, гражданка находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь. Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей и продолжает отслеживать развитие ситуации.

В ДТП, которое произошло накануне, пострадали еще четверо наших соотечественников, а также шесть россиян. Большинство отделались легкими травмами и ушибами. Все они были пассажирами экскурсионного автобуса, который накануне сорвался с холма по пути к водопаду Сай Йок.