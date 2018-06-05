5 июня – День памяти первой просветительницы Евфросинии Полоцкой

Новости Беларуси. Без её имени невозможно представить духовную и культурную жизнь Беларуси. Она первая просветительница и первая женщина, которую признали святой на наших землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июня – День памяти Евфросинии Полоцкой. По традиции он начнётся с праздничных богослужений в храмах самого древнего города страны.

Божественная литургия пройдёт и в Софийском соборе Полоцка. Это случается здесь лишь раз в году, когда чтят память белорусской заступницы. Главным событием станет крестный ход к Спасо-Ефросиниевскому монастырю, где покоятся мощи святой. Он объединит более тысячи верующих, паломников со всего мира.