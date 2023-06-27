5 детей утонули в Беларуси с начала июня. В Генпрокуратуре напомнили родителям об ответственности

Новости Беларуси. Белорусское лето демонстрирует изменчивый характер погоды. Вот и сегодня, 27 июня, местами ожидаются дожди и грозы, а есть районы, где осадков не было больше месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как бы то ни было, погода располагает к отдыху у воды. Впрочем, ни каникулы, ни отпуск не являются поводом для проявления беспечности. Но факты говорят об обратном. В июне в Беларуси утонули пятеро детей. Буквально накануне стало известно, что, оставшись без присмотра взрослых, в бассейне во дворе дома утонула полуторагодовалая девочка.