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5 детей утонули в Беларуси с начала июня. В Генпрокуратуре напомнили родителям об ответственности

27 июня 2023 08:38
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Новости Беларуси. Белорусское лето демонстрирует изменчивый характер погоды. Вот и сегодня, 27 июня, местами ожидаются дожди и грозы, а есть районы, где осадков не было больше месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как бы то ни было, погода располагает к отдыху у воды. Впрочем, ни каникулы, ни отпуск не являются поводом для проявления беспечности. Но факты говорят об обратном. В июне в Беларуси утонули пятеро детей. Буквально накануне стало известно, что, оставшись без присмотра взрослых, в бассейне во дворе дома утонула полуторагодовалая девочка.

5 детей утонули в Беларуси с начала июня. В Генпрокуратуре напомнили родителям об ответственности-1

Призываем взрослых быть внимательнее к детям. Чужих детей не бывает, поэтому не оставляйте без внимания любой факт пребывания несовершеннолетних у воды. Родители, предостерегайте детей и регулярно напоминайте о правилах безопасности!

5 детей утонули в Беларуси с начала июня. В Генпрокуратуре напомнили родителям об ответственности-4

Елена Яскевич, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Призываем взрослых быть внимательнее к детям. Чужих детей не бывает, поэтому не оставляйте без внимания любой факт пребывания несовершеннолетних у воды. Родители, предостерегайте детей и регулярно напоминайте о правилах безопасности.

Важно помнить, что купаться можно только в разрешенных для этого местах, где дежурят спасатели. Отдых ни в коем случае не должен обернуться трагедией, отмечают в Генпрокуратуре.

# Водоемы Беларуси # общество # Елена Яскевич # Фотофакт

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