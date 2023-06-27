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В Беларуси раньше обычного начали уборку озимого ячменя

27 июня 2023 08:28
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Новости Беларуси. В Беларуси раньше обычного начали уборку озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под эту культуру, которая традиционно созревает раньше других и меньше подвержена влиянию засухи, в Беларуси отведено 160 тысяч гектаров.

В Беларуси раньше обычного начали уборку озимого ячменя-1

Это в 2,7 раза больше, чем в 2022-м. Выводы о нынешней урожайности делать рано. Сейчас комбайны работают на первых гектарах – это легкие почвы, где зерна получают традиционно меньше, чем на более тяжелых. Вместе с тем колос этой рано созревающей культуры позволяет обеспечить животноводческую отрасль свежим фуражом.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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