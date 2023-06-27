Новости Беларуси. В Беларуси раньше обычного начали уборку озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под эту культуру, которая традиционно созревает раньше других и меньше подвержена влиянию засухи, в Беларуси отведено 160 тысяч гектаров.

Это в 2,7 раза больше, чем в 2022-м. Выводы о нынешней урожайности делать рано. Сейчас комбайны работают на первых гектарах – это легкие почвы, где зерна получают традиционно меньше, чем на более тяжелых. Вместе с тем колос этой рано созревающей культуры позволяет обеспечить животноводческую отрасль свежим фуражом.