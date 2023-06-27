Новости Беларуси. Очередной учебный сбор с военнообязанными территориальных войск 27 июня начинается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз будет проверена готовность стать под ружье жителей Солигорского района. Там прежде всего планируется отработать вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Завершится сбор, который продлится почти месяц, проведением командно-штабного учения.