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В Солигорском районе отработают подготовку отрядов народного ополчения – начинается учебный сбор

27 июня 2023 08:31
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Новости Беларуси. Очередной учебный сбор с военнообязанными территориальных войск 27 июня начинается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Солигорском районе отработают подготовку отрядов народного ополчения – начинается учебный сбор-1

На этот раз будет проверена готовность стать под ружье жителей Солигорского района. Там прежде всего планируется отработать вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Завершится сбор, который продлится почти месяц, проведением командно-штабного учения.

# Армия Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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