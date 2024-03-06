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Тюльпаны, сирень и даже цветущие яблони. Выставка «Палитра весны» открылась в Минске

06 марта 2024 06:38
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Тюльпаны, сирень, пионы, ирисы и даже цветущие яблони. В Национальную библиотеку пришла весна. Традиционная выставка-поздравление, приуроченная ко Дню женщин, открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тюльпаны, сирень и даже цветущие яблони. Выставка «Палитра весны» открылась в Минске-1

Здесь представлены работы 45 авторов в совершенно разных стилях. В экспозиции – букеты, цветочные композиции, весенняя абстракция, женские образы, выполненные современными белорусскими авторами, членами Белорусского союза художников и Евразийского художественного содружества.

Тюльпаны, сирень и даже цветущие яблони. Выставка «Палитра весны» открылась в Минске-4

Ксения Крупко, посетитель выставки «Палитра весны»:
Тема цветов для меня не самая близкая в живописи. Но тем интереснее, когда встречаешь какие-то работы, которые по-настоящему цепляют. На этой выставке для меня это в первую очередь акварель, графика. Как-то мне очень понравилось.

Тюльпаны, сирень и даже цветущие яблони. Выставка «Палитра весны» открылась в Минске-7

Марина Эренбург, искусствовед, художница:
Моя работа посвящена женщине как продолжению растительного мира, называется «Симфония в зеленом». Она во многом импровизационная, это был образ женщины как олицетворения весны, синей птицы, наверное, счастья традиционного.

Тюльпаны, сирень и даже цветущие яблони. Выставка «Палитра весны» открылась в Минске-10

Выставка «Палитра весны» разместилась в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки Беларуси. Посетить ее можно до 7 марта.

# Выставки в Минске # общество

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