Тюльпаны, сирень и даже цветущие яблони. Выставка «Палитра весны» открылась в Минске

Тюльпаны, сирень, пионы, ирисы и даже цветущие яблони. В Национальную библиотеку пришла весна. Традиционная выставка-поздравление, приуроченная ко Дню женщин, открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлены работы 45 авторов в совершенно разных стилях. В экспозиции – букеты, цветочные композиции, весенняя абстракция, женские образы, выполненные современными белорусскими авторами, членами Белорусского союза художников и Евразийского художественного содружества.

Ксения Крупко, посетитель выставки «Палитра весны»:

Тема цветов для меня не самая близкая в живописи. Но тем интереснее, когда встречаешь какие-то работы, которые по-настоящему цепляют. На этой выставке для меня это в первую очередь акварель, графика. Как-то мне очень понравилось.

Марина Эренбург, искусствовед, художница:

Моя работа посвящена женщине как продолжению растительного мира, называется «Симфония в зеленом». Она во многом импровизационная, это был образ женщины как олицетворения весны, синей птицы, наверное, счастья традиционного.