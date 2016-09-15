48 минчан перешагнули вековой рубеж: 44 из них – женщины

Новости Беларуси. 48 минчан перешагнули вековой рубеж. Примечательно, что среди долгожителей большинство женщин – их 44. А мужчин всего четверо. Большинство минчан в возрасте 100 и более лет проживает в Заводском, Ленинском и Центральном районах – по 7 человек. В Советском и Фрунзенском по 6 долгожителей, в Московском и Партизанском районах столетний рубеж перешагнули 5 человек, в Первомайском – 4, Октябрьском – 1. А более пяти тысяч столичных жителей входят в возрастную группу 90-летних, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.