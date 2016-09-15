В Гродненской области презентовали возможности работы пункта пропуска «Брузги»

Новости Беларуси. С какими проблемами сталкиваются сегодня на границе и какими современными методами борются с контрабандистами, журналистам наглядно продемонстрировали на западных воротах нашей страны – в пункте пропуска «Брузги». Направление Беларусь – ЕС стратегическое. Поэтому сотрудники таможни должны быть подготовлены к любым вызовам.

На этом серебристом авто путешественники возвращаются из Евросоюза. Казалось бы, обычная легковушка и обычные туристы. Но это на первый взгляд. Один из пассажиров начинает нервничать. Машину направляют в бокс, и точно: в личных вещах – контрабанда. Конечно, это всего лишь легенда для журналистов, но сценарий написан самой жизнью.

Вадим Касперчик работает на таможне уже более шести лет. О том, на какие ухищрения идут контрабандисты и преступники, может написать не одну книгу.

Вадим Касперчик, главный инспектор отдела таможенного оформления и контроля таможенного поста «Брузги-2»:

Гражданин Беларуси перемещал наркотическую «шишку», курительное вещество, за щекой. Он был задержан, и, соответственно, данное дело пошло уже как уголовное.

Во все времена самыми популярными товарами у контрабандистов были так называемые «горючие»: сигареты, топливо и алкоголь.

В частности, спирт ухитрялись перевозить в бочке для стеклоомывателя. Но вычислить такую контрабанду легко – по запаху. Достаточно просто попросить водителя почистить стекло.

Артур Лешик, главный инспектор отдела таможенных расследований Гродненской региональной таможни:

Был случай у нас два года назад, когда гражданин использовал второе дно. Было грамотно состарено это дно, чтобы придать ему вид повседневного днища – всячески испорчено грязью.

Ставку на западных рубежах – без преувеличения стратегическом направлении – делают на автоматизацию. В ближайшее время, например, здесь начнется эксперимент по электронному оформлению импорта. Это опять же приведет к уменьшению очереди на границе.

Плюсов много. В частности, скоро в «Брузгах» откроется и новый транспортно-логистический центр. Как минимум он позволит ускорить доставку грузов. Да и на пропускной способности это скажется. До конца года подобные объекты начнут возводить в «Берестовице» на белорусско-польской границе и на литовском направлении – в пункте пропуска «Каменный Лог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.