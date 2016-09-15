Деньги из воздуха: что за диагностику стеклопакетов навязывают минчанам?

Души людей чем-то напоминают ночные окна: у кого горит яркий свет, у кого тусклый, а у кого и вовсе – безнадежный мрак. Герои этого сюжета, глядя в свои окна, мрачно вспоминают о том дне, когда они впустили к себе странных людей. Пылесосы третьего поколения, чудо-посуда, фильтры, подушки. Большинство белорусов уже столкнулись с агрессивным навязыванием подобного ширпотреба. Но, по крайней мере, человек пусть и задорого, но становился обладателем реального товара. Опыт сетевых продавцов взяли на вооружение продажники. Да-да, не удивляйтесь, именно «продажники», как они себя сами называют. Минчанин Андрей Кривчук едва не купился на их удочку.

Андрей Кривчук:

Эти личности неоднократно звонили на мой телефон и предлагали свои услуги и, естественно, им в этом было отказано. Не так давно звонок раздался в квартире моей тещи. Она пенсионерка, инвалид второй группы. Звонившая девушка вежливо поинтересовалась, стоят ли в квартире стеклопакеты, и заверила в необходимости провести анализ состояния окон. Женщина отказалась. Спустя пять минут в квартире раздался повторный звонок. Та же девушка требовательным жестким тоном сообщила, что по данному адресу будет отправлен мастер. Возражения не принимаются. Андрей Кривчук:

В случае отказа моей теще было сказано, что дом будет снят с очереди на капитальный ремонт. Она, естественно, по доброте душевной, согласилась. Но, слава Богу, позвонила мне. Узнав о таких проделках, было решено пригласить участкового и записать визит на видео.

Так все же, кто работает в данной компании, мастера оконных дел или так называемые продажники, навязывающие абсолютно ненужную услугу? Пока сотрудники милиции проводят свою проверку, мы решились на свою. Для чего отправились в офис компании «Дэлиз-групп». Виталий Селивончик, «Дэлиз-групп»:

Наша компания занимается установкой окон ПВХ, ремонтом окон, а также гарантийным обслуживанием. Топ-менеджер фирмы говорит уверенно и с долей самолюбования. Выглядит все достойно, приличная компания, солидный бизнес, безупречная репутация. Виталий настолько увлекается вниманием к себе телевидения и рассказами о деятельности «Дэлиз-групп», что выходит за рамки. И начинается самое интересное.

Виталий Селивончик, «Дэлиз-групп»:

Наша организация занимается поиском клиентов с помощью звонков. Мы звоним и говорим, что проводим диагностику окон бесплатно. В безумно откровенной беседе учредитель фирмы доверительно сообщает, что вести бизнес такими методами очень сложно. Сложно в нашей социально-ориентированной стране. Мужчина обиженно заявляет, у нас каждый гражданин чуть что, сразу обращается в общество защиты потребителей, администрацию города и района, налоговую и даже на телевидение! И настолько эти люди достали Виталия и его бизнес, что в ближайший месяц фирма переезжает в Россию. Таким образом, подозрения нашего героя Андрея оправдались.

Андрей Кривчук:

Я более чем уверен, что ни о какой фирме с хорошей репутацией речь не идет, это сетевой маркетинг, когда людей реально достают, обманывают под различными предлогами. Кстати, нам удалось посетить и святая святых, где все наши сомнения относительно деятельности компании окончательно развеялись. Комната обучения и мотивации. Штат фирмы – 100 человек. Именно здесь их обучают приемам манипуляции и азам психологии. Как повесить кредит на максимальное количество пенсионеров и быть премированным поездкой, скажем, в Таиланд или Турцию. Ольга Пискарева, СТВ:

Таким образом, вся соль благотворительной акции диагностики заключается в том, чтобы убедить наивных горожан в острой необходимости «лечения», в кавычках, окошек в кредит. Стоимость операции от 100 до 800 белорусских рублей Но насколько необходим минчанам такой сервис в действительности? Что скрывается за красивым термином «диагностика» и сколько это все стоит на самом деле? Рассказывает человек, который верой и правой служит оконному бизнесу Беларуси более 10 лет. Причем реальному, то есть изготовлением и установкой. Григорий Соломенко, директор фирмы по установлению окон:

Эти фирмачи просто обнаглели. Ходят, крутят, после них вызывают нас исправлять. Суммы, в которые они оценивают свои услуги, завышены в 10 раз.

Григорий подчеркивает, термина «диагностика окон» не существует. Выходит, продажники берут деньги за несуществующую услугу, делая деньги из воздуха. Кстати, срок службы пластикового окна – 50 лет. В том случае, если проблем со стеклопакетом нет, в услугах мастера нет никакой нужды. Услуги же по ремонту стеклопакета по стоимости не должны превышать 30 рублей. То, что баллончик с маслом для смазки стоит 50 у.е. как заявляют в «Дэлиз-групп» – вранье. Как и то, что смазать окно очень сложно. Виталий Селивончик, «Дэлиз-групп»:

Каждые полгода окно нужно смазывать, лучше доверить это профессионалам Так и хочется заметить, мозги надо смазывать... Но идем дальше. Череда несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон также была использована сетевиками. В «Дэлиз-групп» корреспондента попытались убедить, что сетка «анти-кот», которую с удовольствием установят сотрудники фирмы, может предотвратить выпадение ребенка до 10 лет из окна. Однако, как оказалось и эта информация не соответствует действительность. Григорий Соломенко, директор фирмы по установлению окон:

Это неправда. Сетка «анти-кот» рассчитана на кота. И не нужно вводить в заблуждение людей. Не выдержит она веса ребенка.