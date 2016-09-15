От усиления госграницы до тестирования новинок вооружения: в Беларуси проходит командно-штабное учение Вооруженных Сил

Новости Беларуси. От усиления государственной границы до тестирования современных новинок вооружения.

В Беларуси проходит командно-штабное учение Вооруженных Сил.

Выделенные подразделения несут службу на контрольно-пропускных пунктах, осуществляя досмотр людей и техники на предмет провоза взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В ходе маневров организуется межведомственное взаимодействие, создается группировка сил в интересах проведения специальной операции.

Дмитрий Михеев, командир механизированного батальона:

Одна рота находится в резерве для решения внезапно возникающих задач на подготовленных рубежах блокирования. Но работа штаба продолжается каждый день.

На учениях апробируются и новинки вооружения.

К примеру, связисты развернули так называемый военный Интернет.

Аппаратная «Цвет», через которую организована работа локальной компьютерной сети Вооруженных Сил, объединяет абонентов всех звеньев управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Николаенко, начальник главного информационно-вычислительного центра:

Если раньше время разгрузки пункта управления у нас занимало несколько суток, то сейчас развертывание с помощью этого аппарата занимает несколько часов. Пункты управления территориально разнесены друг от друга, что повышает их защищенность.