В Слуцке провели более 3 тыс. м² ямочного ремонта. Что ещё обновят в городе?

Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси – принимает обновленный городской облик. В райцентре проводится масштабное благоустройство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь уже провели свыше 3 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. В планах обновить около 10 километров асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся на главных дорожных артериях города: улице Зеленой и Транспортной, скоро приступят к обновлению территорий на Гагарина и Ленина. Кроме нового асфальта, на слуцких улицах появится больше зеленых зон.

Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома:

В целом у нас по городу насчитывается порядка 116 километров асфальтированных дорог и 48 километров дорог в гравийном исполнении. Уже на данном этапе выполнены работы на двух километрах из шести запланированных на существующих дорогах города. За пять месяцев выполнены работы на улице Молодежная, это прилегающая территория к нашим учреждениям образования и дошкольным учреждениям – двум садикам в микрорайоне Сахарном.