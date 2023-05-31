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В Слуцке провели более 3 тыс. м² ямочного ремонта. Что ещё обновят в городе?

31 мая 2023 13:42
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Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси – принимает обновленный городской облик. В райцентре проводится масштабное благоустройство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Слуцке провели более 3 тыс. м² ямочного ремонта. Что ещё обновят в городе?-1

Здесь уже провели свыше 3 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. В планах обновить около 10 километров асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся на главных дорожных артериях города: улице Зеленой и Транспортной, скоро приступят к обновлению территорий на Гагарина и Ленина. Кроме нового асфальта, на слуцких улицах появится больше зеленых зон.  

В Слуцке провели более 3 тыс. м² ямочного ремонта. Что ещё обновят в городе?-4

Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома:  
В целом у нас по городу насчитывается порядка 116 километров асфальтированных дорог и 48 километров дорог в гравийном исполнении. Уже на данном этапе выполнены работы на двух километрах из шести запланированных на существующих дорогах города. За пять месяцев выполнены работы на улице Молодежная, это прилегающая территория к нашим учреждениям образования и дошкольным учреждениям – двум садикам в микрорайоне Сахарном.  

В Слуцке провели более 3 тыс. м² ямочного ремонта. Что ещё обновят в городе?-7

Также ведут комплексное благоустройство дворовых территорий. Основные работы запланированы в микрорайоне Строителей. Здесь оборудуют новые пешеходные дорожки, заменят дорожное покрытие с расширением парковочных мест.  

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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