Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2023» пройдёт 9-10 июня

Новости Беларуси. От классики до современности. Город солнца Молодечно готовится принимать гостей на XXII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Он пройдет 9 и 10 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лейтмотивом фестиваля станет тема Года мира и созидания. В программе концерты, спектакли, творческие встречи с писателями и артистами. Торжественная церемония праздника пройдет в летнем амфитеатре. Здесь же до начала фестиваля запланировано торжественное открытие памятной доски в честь маэстро Михаила Финберга. Главное событие праздника – конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. В прямом эфире за победу поборется 21 участник со всех уголков страны. Кроме того, в Молодечно будут работать интерактивные площадки и оригинальные выставки.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

Что касается творческих площадок, в этом году Минская область, как и ряд других областей нашей республики, празднует свой юбилей, 85-летие. Поэтому в краеведческом музее будет открыта выставка лучших экспонатов, которые хранятся в музеях Минской области. Но они будут не просто в виде выставки, это будет выставка голографических изображений. Традиционно мы встречаемся с интересными людьми в рамках проекта. В этом году это будет встреча, творческий вечер Олега Елисеенкова.