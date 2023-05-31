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Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2023» пройдёт 9-10 июня

31 мая 2023 13:39
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Новости Беларуси. От классики до современности. Город солнца Молодечно готовится принимать гостей на XXII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Он пройдет 9 и 10 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2023» пройдёт 9-10 июня-1

Лейтмотивом фестиваля станет тема Года мира и созидания. В программе концерты, спектакли, творческие встречи с писателями и артистами. Торжественная церемония праздника пройдет в летнем амфитеатре. Здесь же до начала фестиваля запланировано торжественное открытие памятной доски в честь маэстро Михаила Финберга. Главное событие праздника – конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. В прямом эфире за победу поборется 21 участник со всех уголков страны. Кроме того, в Молодечно будут работать интерактивные площадки и оригинальные выставки.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2023» пройдёт 9-10 июня-4

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:
Что касается творческих площадок, в этом году Минская область, как и ряд других областей нашей республики, празднует свой юбилей, 85-летие. Поэтому в краеведческом музее будет открыта выставка лучших экспонатов, которые хранятся в музеях Минской области. Но они будут не просто в виде выставки, это будет выставка голографических изображений. Традиционно мы встречаемся с интересными людьми в рамках проекта. В этом году это будет встреча, творческий вечер Олега Елисеенкова.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2023» пройдёт 9-10 июня-7

На время фестиваля улица Притыцкого превратится в город мастеров с театральными постановками и выставкой лучших работ белорусских ремесленников. Кроме того, ожидают гостей из девяти регионов России, которые также готовят свою творческую программу.

# Фестиваль # общество # Алла Шахотько # Фотофакт

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