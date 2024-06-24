45 новых комбайнов передали аграриям Минской области к уборочной кампании

Аграрии Минщины наращивают темп уборочной. В закромах – более тысячи тонн. Пока речь идет про озимый ячмень. Урожайность – 50 центнеров с гектара. Первым начал жатву традиционно южный Клецк. К нему присоединились аграрии Любанского и Березинского районов. В помощь аграриям высокотехнологичная техника. Так, на полях в Минской области будет задействовано 45 новых комбайнов. Техника уже поступает в хозяйства, в том числе и Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пока одни проходят первые гектары, вторые в ожидании спелости зерна. В сельхозпредприятии «Хожовоагро-2009» зря времени не теряют. Уже во всю готовятся к уборочной кампании, в том числе осматривают технику.

Так, Константин Щенснович уже много лет с кормоуборочным комбайном на ты. Знает, как быстрее все подготовить и как оперативно и качественно провести жатву. Сейчас заменяет транспортеры для элеваторов. В паре – надежный помощник. Уже 4-й сезон с сыном в одном экипаже. Работают слаженно на один результат.

Константин Щенснович, механизатор сельхозпредприятия «Хожовоагро-2009»:

Я как главный смотрю за техникой и далее. А сын за всем остальным, чтобы не было потери зерна. Много лет уже работаем так.

В хозяйстве готовность номер один. Кадры, техника, есть запчасти и горюче-смазочные материалы. Агрономы каждый день объезжают поля, чтобы оценить качество спелости зерна. И дальше – в бой.