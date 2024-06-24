Творожный десерт с шоколадной глазурью. Рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим творожный десерт с шоколадной глазурью. Для этого блюда нам понадобится творог жирный 9 %, куриные яйца, сметана, сливочное масло, манка, какао, изюм, сахар и цедра одного лимона. Приступаем к приготовлению. Нам понадобится 500 граммов творога, желательно максимально жирного, лучше всего домашнего, и он должен быть достаточно сухим. Если он мокрый, его лучше всего отжать на полотенце и лишнюю влагу убрать. Берем 500 граммов, добавляем к нему изюм и сливочное масло. Сливочное масло предварительно растапливаем – 100 граммов.

Сейчас нам понадобятся куриные яйца, у яиц отделяем белок от желтка. Смешиваем желтки с сахаром, сахара понадобится 200 граммов. Количество сахара можно уменьшить, это на любителя, смотря какой вы сверху будете поливать глазурью – сладкой либо более кислой. Взбиваем желтки с сахаром. Желтки с сахаром взбиваем до полного растворения сахара и увеличения массы в объеме в три раза.

Растираем творог со сливочным маслом и изюмом. Получившуюся массу перекладываем к желткам, и все это взбиваем миксером. Также нам понадобится одна столовая ложка манки. Также нужна цедра одного лимона. В лимоне обязательно натираем только тоненькую желтую часть, так как белая часть будет давать горечь. Все хорошенько перемешиваем.

Сейчас будем взбивать белки, и нам понадобится щепотка соли, чтобы белки лучше взбивались. Обедняем белки с творожной массой. Понемногу перекладываем и медленно вмешиваем их. Стараемся сохранить воздушность белков.

Получается воздушная масса, перекладываем ее в форму для выпекания. Если используете силиконовую, то ее необязательно смазывать сливочным либо растительным маслом, Если это будет стеклянная или железная, то лучше смазать. Отправляем творожный десерт в разогретую до 190 градусов духовку на 50 минут.

Пока готовится творожный десерт, приготовим глазурь. Для этого нам понадобится одна столовая ложка сливочного масла. Начинаем его топить на маленьком огне. Масло растопилось полностью, добавляем сахар, две столовые ложки до полного растворения сахара. Добавляем три столовые ложки какао и все тщательно перемешиваем. Также понадобится две столовые ложки сметаны. Все тщательно перемешиваем и доводим до кипения. Глазурь готова, осталось дождаться творожного десерта.

Творожный десерт готов, осталось покрыть его глазурью. Тщательно поливаем все глазурью и равномерно распределяем по поверхности. Подавать творожный десерт можно как горячим, так и холодным.

Вариантов приготовления такого блюда много. Его можно готовить как с апельсиновой, лимонной цедрой, также можно с маком, с кокосовой стружкой. Также можно добавить орехи, изюм, курагу либо чернослив.