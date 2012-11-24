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На ярмарку «Рыба Беларуси-2012» уровень цен привлекает все больше покупателей

24 ноября 2012 14:12
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Новости Минска. Рыба и деликатесы - по ценам производителей. В Минске у Дворца спорта 24 ноября развернулась бойкая торговля. Ассортимент более чем разнообразный — от карпа до форели. На прилавках живая и сушёная рыба, мороженные полуфабрикаты и консервы.

Свою продукцию предлагают предприятия со всей республики. Цены ниже, чем в магазинах, поэтому неудивительно, что почти возле каждой палатки была очередь. Ну а для тех, кто проголодался, приготовили свежую уху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ярмарка пройдет и в воскресенье, 25 ноября.

# общество # Государственная политика в сфере торговли

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