Сколько деревень и улиц в Беларуси названы с ошибками?

Новости Беларуси. Королева или Королёва? Этим людям не привыкать к вопросам монархического толка. Ведь и вправду — как тут разберешься? Стройматериалы продаются в Королёво, а указатель словно ведет на аудиенцию к особе голубых кровей. Вот и Франц Иосифович по-царски дипломатичен.

Франц Иосифович, житель Королёва:

Нам один чёрт — что так, что так...

А вот придворные дамы не согласны. Всего лишь точки над ё, а какая романтика. Ну где еще прогуляешься за пенсией на королевскую почту! Мнения разделились. Благородные мужи ратуют за историческую справедливость.

Жители Королёва:

Да здесь короля никогда не было, если только пан — вон только этот дом от него остался. Даже дети, когда пишут в тетрадках, ошибаются: Королева-Королёво.

Ольга Михайловна работает в царских условиях. Королевский Дом культуры. Здесь вам и лепнина, и искусство. В подлинниках.

Из приземленного — королевская парикмахерская с напоминанием: дурной вкус каждый день прихорашиваться на бал. И объявление для местных принцев: продажа билетов прекращается за 20 минут до окончания дискотеки.

Ольга Михайловна даже растерялась: вроде и хочется, чтобы у села было столь роскошное название, но...нет, все-таки хочется.

Ольга Саевец, директор Королёвского Дома культуры:

Представьтесь, пожалуйста, - Саевец Ольга Михайловна, директор Королёвского... или Королевского Дома культуры. Пускай интригующее будет название.

Деревня Королево может называться — у нас много объектов названо в честь королевы Бонны, а так — вопрос транскрипции...

По словам Алексея Яротова, Каралева-Каралёва — из разряда невинных и даже милых ошибок. По крайней мере, не обидно. Зато нашим предкам приходилось едва ли не воевать за названия деревень и поселков.

Алексей Яротов, кандидат географических наук:

Некоторые названия, которые изменялись в 1860 году, вам не пришло бы на ум произносить в приличном обществе. В Несвижском районе деревня Сиряги, Блевотичи.

А вот человек, родившийся в селе Константиново — это мы о великом Сергее Есенине, вряд ли мог предположить, что в веке 21 сразу под двумя фамилиями окажется в минском микрорайоне Малиновка. При переводе на белорусский запутались. «Ясенiна» или все-таки Е? И чтобы не ошибиться, повесили наверняка — таблички в двух вариантах.

Еще одному русскому поэту в Минске фамилию изменили. Эту столичную улицу многие так и называют: ОдоЕвского-ОдОевского. Местные жители не могут определиться уже много лет.

Сложно не запутаться. Направо — на АдОеўскага, налево — уже на АдАеўскага. Ошибку, очевидно, пытались исправить. Но буквы переклеили не везде. Правильно — все-таки ОдОевского. Но куда уж обижаться на название одной улицы, когда на глобусе в книжном магазине мы узнали о ребрендинге страны!

Как глобус с Белоруссией оказался в магазине в столице Беларуси — продавцы объясняют просто: польский производитель оказался неграмотным, а они лишь реализуют, то, что предложил поставщик. Круглые карты с орфографической ошибкой прямо перед камерой убирают с прилавков. И наверняка не так-то сложно было бы и снять табличку с фамилией никому не известного человека. Висит на одном из столичных домов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Анатолий Иванович не понимает: ехал по улице Щедрина, приехал — на ЩедринЫ! Кто провел такую операцию «Ы», местная жительница Майя Львовна не помнит, но уверяет: все правильно! Два варианта? Ну и ладно.

Майя Львовна, минчанка:

Ну какая разница? Щедрина или Щедрины? Все правильно! Шчадрыны! Ы!!! - Это по-белорусски, а по-русски — Шчадрына! А вот, я Майя, пишусь через й, а по-белорусски нет у меня й. Вот так!

Задумавшись, и Майя Львовна согласилась: негоже, чтобы их улица называлась в честь какой-то ЩедринЫ! И самое обидное, что табличка с ошибкой висит уже несколько лет. Здесь мы снимали и вернулись специально. Неужели так сложно хотя бы заклеить одну букву?

Вот еще один пример. Когда их деревню переименовали в Родину, Нина Антоновна с односельчанами очень гордились новым названием. И все были уверены, что и на въезде будет написано по-белорусски — Радзiма. Но на указателе — Родзiна. Снова ошибка?

Нина Шамко, жительница деревни Родина:

Радзіма - по-белорусски, Родина — по-русски. Может, и неправильно даже, я особенно неграмотная…

И все же в этом случае — никакого подвоха. Если название в русском варианте было Родина — той же «Родзінай» по правилам остается и на белорусском. У Нины Антоновны будто словарь с плеч свалился — она-то думала, что все село живет с ошибкой.

И смех и грех: было бы у Даля или, скажем, Ожегова столько же возможностей, сколько у нас сегодня. Узнать о грамотном написании или правильном ударении в слове в интернете можно за считанные секунды. И тем не менее, сворачиваем в Королеву, ездим по Щедрины, а живем вообще — в Белорусии. Конечно, ошибки не везде, но исправлять их нужно. А правильный перевод на въезде в деревню Нины Антоновны борец за грамотность уже оценил. Жаль, что инкогнито.