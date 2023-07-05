Быстрый и вкусный завтрак. Рассказываем рецепт французского тоста

Лена Климук, кулинар:
Приготовим французский тост с адыгейским сыром и томатами.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим французский тост с адыгейским сыром и томатами.
Разрежем хлеб наполовину. Наливаем сливки в емкость, натрем немного пармезана, добавим солью.
Разогреваем сковороду. Взбиваем яичную смесь. Пока разогревается сковорода, нарежем ломтик томата и ломтик адыгейского сыра. Обмакиваем хлеб в яичную смесь и кладем на сковороду.
Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральную воду «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.
Переворачиваем гренки. Снимаем первый ломтик хлеба и перекладываем на сервировочную тарелку. Кладем адыгейский сыр, ломтики томата, присыпаем солью. И выкладываем второй ломтик хлеба. Добавим чуть-чуть пармезана сверху.
Завтра готов.
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