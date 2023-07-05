Прямой эфир

Быстрый и вкусный завтрак. Рассказываем рецепт французского тоста

05 июля 2023 09:00
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим французский тост с адыгейским сыром и томатами.

Быстрый и вкусный завтрак. Рассказываем рецепт французского тоста-1

Быстрый и вкусный завтрак. Рассказываем рецепт французского тоста-3

Разрежем хлеб наполовину. Наливаем сливки в емкость, натрем немного пармезана, добавим солью.

Быстрый и вкусный завтрак. Рассказываем рецепт французского тоста-6

Разогреваем сковороду. Взбиваем яичную смесь. Пока разогревается сковорода, нарежем ломтик томата и ломтик адыгейского сыра. Обмакиваем хлеб в яичную смесь и кладем на сковороду.

Быстрый и вкусный завтрак. Рассказываем рецепт французского тоста-9

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральную воду «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.

Быстрый и вкусный завтрак. Рассказываем рецепт французского тоста-12

Переворачиваем гренки. Снимаем первый ломтик хлеба и перекладываем на сервировочную тарелку. Кладем адыгейский сыр, ломтики томата, присыпаем солью. И выкладываем второй ломтик хлеба. Добавим чуть-чуть пармезана сверху.

Быстрый и вкусный завтрак. Рассказываем рецепт французского тоста-15

Завтра готов.

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