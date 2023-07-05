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Церемония прощания с министром Алексеем Авраменко пройдет 6 июля

05 июля 2023 07:46
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Церемония прощания с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Авраменко состоится 6 июля 2023 года в Минском Дворце железнодорожников в 10:00, сообщает Минтранс Беларуси.

Алексей Николаевич Авраменко родился в 1977 году в Минске и получил высшее образование в Белорусской государственной политехнической академии (нынешний БНТУ), а также окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Он занимал различные руководящие посты в области транспорта и связи, включая должности в Комитете по автодорогам и департаменте «Белавтодор». В 2013 году Авраменко стал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций. В 2019 был назначен министром Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

В 2023 году ему исполнилось 47 лет.

# Некролог # общество

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