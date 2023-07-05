ГТК предупредил о возможных очередях в пункте пропуска «Лоша»

Водителям, которые собираются там пересекать белорусско-литовскую границу, стоит обратить на это внимание при планировании маршрута. На увеличении времени таможенного оформления автомобильного транспорта могут сказаться перебои с электричеством. С 5 по 7 июля с 9:00 до 17:00 будут вестись плановые работы на линии местной энергоснабжающей организацией.