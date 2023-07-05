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ГТК предупредил о возможных очередях в пункте пропуска «Лоша»

05 июля 2023 07:53
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Новости Беларуси. Государственный таможенный комитет предупредил о возможных очередях в автодорожном пункте пропуска «Лоша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГТК предупредил о возможных очередях в пункте пропуска «Лоша»-1

Водителям, которые собираются там пересекать белорусско-литовскую границу, стоит обратить на это внимание при планировании маршрута. На увеличении времени таможенного оформления автомобильного транспорта могут сказаться перебои с электричеством. С 5 по 7 июля с 9:00 до 17:00 будут вестись плановые работы на линии местной энергоснабжающей организацией.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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