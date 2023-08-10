Восстановлению не подлежит? Как после визита Президента хозяйства Гомеля взялись за списанную технику

Новости Беларуси. Главные помощники хлеборобов на жатве их машины. Без надежной технической базы вряд ли можно было говорить об успехах и рекордах в поле. А потому и отношение к технике должно быть соответствующее, это не раз подчеркивал Президент. На полях Кормянского района работают два зерноуборочных комбайна, которые специалисты областного агросервиса собрали буквально по частям. Поручение вернуть в оборот простаивающие агрегаты глава государства озвучил, посещая весной Гомельский регион. С тех пор из ремонтного цеха предприятия уже на своем ходу вышли 15 машин, еще столько же мастера починят до нового года. Как проходят испытания обновленных комбайнов, расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Этот комбайн проработал в полях 13 лет, еще 2 года простоял на мехдворе без дела. И вот новая жизнь, он снова в строю и работает на уборочной.

Рядом зерновой клин рассекает машина с точно такой же историей. Работникам «Гомельоблагросервиса» потребовалось три недели, чтобы по частям перебрать ветхую технику, заменить детали и вновь отправить комбайны в поле. За руль вместо механизаторов сели главные специалисты предприятия: сами занимались сборкой, сами и отправились тестировать.

Андрей Белячков, заместитель генерального директора «Гомельоблагросервиса»:

У нас основные три цели: испытание машин, оказание помощи сельскохозяйственным организациям по уборке зерновых культур и вспомнить где-то подзабытые навыки. Вспомнить теорию и практику.

За неделю на обновленных комбайнах специалисты убрали 250 гектаров зерновых: закончили с озимыми и переходят на яровые культуры. Для Кормянского района в страду такая помощь неоценима. Техника показывает себя хорошо, испытатели уверяют: по характеристикам эти комбайны ничем не уступают новым. Переквалифицировавшаяся в комбайнеров бригада облагросервиса решила остаться работать в полях до конца сезона. С собой привезли техническое сопровождение, чтобы на месте ремонтировать автопарк других хозяйств и консультировать механизаторов.

Бережно, рачительно и с хозяйским подходом относиться к технике требует и глава государства. Во время весенней рабочей поездки в Ветковский район он оценил усилия региона в этом направлении.

Александр Тороп, генеральный директор предприятия «Гомельоблагросервис»:

Было акцентировано внимание на ситуацию с техникой, которая не работает более года, которая разукомплектована и находится в неэксплуатационном и плохом состоянии. Было дано нам поручение главой государство (поддержано губернатором нашей области), чтобы эту технику из хозяйств изъять, доставить на ремонтные предприятия, осуществить восстановительный ремонт для дальнейшего использования на вторичном рынке.