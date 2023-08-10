«А что с кондиционером?» Профсоюзы продолжают проверять охрану труда во время жатвы

Новости Беларуси. Достойный урожай без ущерба для здоровья и самочувствия аграриев. Профсоюзы продолжают рейды безопасности. Инспекторы по охране труда проверяют состояние сельскохозяйственной техники, наличие спецодежды, питьевой режим и другие условия работы тружеников полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прецеденты были. Еще в период подготовки к уборочной было выявлено более 1 600 нарушений на белорусских сельскохозяйственных предприятиях. Под пристальным вниманием может оказаться любое хозяйство. Сегодня ответ держали «Козловичи-Агро» в Слуцком районе. С внезапной проверкой туда отправилась наш корреспондент Екатерина Капылович.

Инженером в хозяйстве Максим Соловей трудится более 20 лет. 16 из них приходит на помощь коллегам, меняет строгий костюм на спецодежду комбайнера. 2-тысячник жатвы уверен, собственная безопасность – это в первую очередь забота самого работника. Поэтому перед отправкой на урожайные просторы проводит полный «чек-ап» полевого корабля: проверяет световое оборудование, осматривает ходовую часть, наличие огнетушителя и многое другое.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Максим Анатольевич, мы находимся в кабине. Прежде чем выехать на поле, что мы должны с вами проверить, чтобы было в порядке? Максим Соловей, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Козловичи-Агро»:

Если в кабине проверять, то наличие воды в кабине. Она лежит в холодильнике. Наличие аптечки, потому что мало ли за день что-то расходовалось. Инженер по охране труда периодически проверяет.

– А что с кондиционером? Он работает здесь?

– Да. В нынешнее время во всех комбайнах нашего хозяйства есть кондиционеры.

– Реально помогает?

– Если на улице под 30 градусов, то в кабине 18-20.

Уборочная во всех смыслах жаркая пора. Создать подходящие условия работы в эти нелегкие будни – первостепенная задача хозяйства. Обеспечить горячей едой, питьевой водой, защитной одеждой – вот те элементарные слагающие безопасной и комфортной работы на жатве. В «Козловичи-Агро» ответственно подошли к этому вопросу. В помощь инженеру по охране труда новенький класс с современными наглядными пособиями и средствами защиты. Из серии не только посмотреть, но потрогать и детально изучить, как этим пользоваться.

Денис Карташевич, главный инженер сельхозпредприятия «Козловичи-Агро»:

Все работники оснащены полностью средствами защиты. Это форменная одежда, обувь, перчатки, защита лица и головные уборы. Урожай зависит от каждого из нас, результаты этой работы – от общих усилий. Поэтому мы никого не забываем, всех оснащаем всем необходимым.

Наталья Радюк, технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

Ездим в организации, проводим там мониторинги, проверки. Кроме этого, при необходимости встречаемся с трудовыми коллективами. Оказываем консультативную помощь председателю первичной профсоюзной организации, специалистам по охране труда. К сожалению, несмотря на то, что большое количество мониторингов проходило и до проведения уборочной кампании, все равно наши технические инспекторы труда встречаются с определенными нарушениями. Если говорить о данном хозяйстве, то, в принципе, работа здесь по охране труда и по обеспечению безопасного производства работ поставлена на хорошем уровне. Есть кое-какие мелкие замечания, они в рабочем порядке обсуждены с руководством организации и в ближайшее время будут устранены.