Как делают картофель фри в Беларуси? Посмотрели на процесс от сбора урожая до завода

Новости Беларуси. Пока аграрии на хлебных нивах покоряют новые рубежи, на картофельных полях только начинается уборочный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая техника приступила к работе в Толочинском районе. Темпы пока небольшие, но и за цифрами здесь никто не гонится. Задача – убрать «второй хлеб» качественно. Новый урожай уже поступил как на прилавки магазинов, так и на переработку в цех по производству картошки фри. Виды на урожай – в материале Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Толочинские картофельные поля – самые крупные на севере страны. В этом году их площади увеличили еще на 10 %. Дополнительные 100 гектаров засеяли востребованным сортом «Инноватор».

Анатолий Корото уже седьмой сезон на картофелеуборочном комбайне. Пока он и один в поле воин. К массовому сбору урожая приступят в середине августа. Механизатор признается, что по первым выходам уже понятно, что и со «вторым хлебом» будем. Почти 6-тонный бункер набирается за 10 минут. Только успевай отвозить!

Анатолий Корото, механизатор Толочинского консервного завода:

Хоть и засуха была, но картошка хорошая, много ее.

Сезон заготовки – 2023 начали почти на две недели раньше обычного. Ранние сорта картофеля уже созрели. Радует и урожайность – 363 центнера с гектара. Специалисты уверяют, что это только начальные цифры. Доходило и до 500 центнеров на круг.

Татьяна Капранова, главный агроном Толочинского консервного завода:

Мы стараемся сделать все, чтобы картофель вырос, дал достойный урожай. Картофеля фри пригодных сортов у нас высажено около 500 гектаров. Остальные – на продовольственные цели, для закладки в стабфонд, семенные.

Это единственная линия в стране по изготовлению картофеля фри. Новый урожай здесь начали перерабатывать неделю назад. Пока в две смены, но уже скоро цех будет работать в круглосуточном режиме. Отечественный фастфуд востребован как на внутреннем рынке, так и на соседнем – в России.

Марина Алейникова, главный технолог Толочинского консервного завода:

С нового урожая ощущается и качество. Картошечка – соломка золотистая. Показатели, которые требуются для картофеля фри, устойчивые. Это сухие вещества 22 %. Поэтому идем в ногу со временем.