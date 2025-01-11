В Гродно завершилась благотворительная кампания Красного Креста «Ёлка желаний»

В Гродно финишировала благотворительная кампания Красного Креста «Елка желаний». Дети заранее посылали открытки Деду Морозу, в них они рассказали о подарках, которые хотели бы получить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В роли добрых волшебников выступили не только представители Красного Креста, но также организации и предприятия гродненского региона. Они в эти новогодние и рождественские дни объединились, чтобы зажечь детские сердца радостью. В итоге без внимания не остались дети-сироты и воспитанники социально уязвимых семей, а еще ребята с особенностями развития и юные беженцы, которые не так давно вместе с родителями переехали в Беларусь.

Владислава Скрипай:

Я приехала из Северодонецка. Я люблю Новый год, потому что сейчас снег падает. От Дедушки Мороза подарок бы хотела. Телефон загадала.