В Гродно завершилась благотворительная кампания Красного Креста «Ёлка желаний»

В Гродно финишировала благотворительная кампания Красного Креста «Елка желаний». Дети заранее посылали открытки Деду Морозу, в них они рассказали о подарках, которые хотели бы получить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродно финишировала благотворительная кампания Красного Креста «Елка желаний». Дети заранее посылали открытки Деду Морозу, в них они рассказали о подарках, которые хотели бы получить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В роли добрых волшебников выступили не только представители Красного Креста, но также организации и предприятия гродненского региона. Они в эти новогодние и рождественские дни объединились, чтобы зажечь детские сердца радостью. В итоге без внимания не остались дети-сироты и воспитанники социально уязвимых семей, а еще ребята с особенностями развития и юные беженцы, которые не так давно вместе с родителями переехали в Беларусь.
Владислава Скрипай:
Я приехала из Северодонецка. Я люблю Новый год, потому что сейчас снег падает. От Дедушки Мороза подарок бы хотела. Телефон загадала.
Наталья Мельничук, председатель Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста:
Детские желания самые разнообразные. Наверное, в этот раз наиболее запомнилась живая рыбка. Конечно, загадывают и наборы для творчества, и мячи, рюкзаки для школы. Хотелось подарить им счастье, показать им, что они нужны, важны и что мы готовы о них заботиться, не только Красный Крест, но и все наше дружное государство.
Благотворительный марафон «Елка желаний» уже более 10 лет приносит тепло и радость тем, кто в этом особенно нуждается. Волонтеры Красного Креста не оставляют без внимания ни одного ребенка, которому нужна дополнительная поддержка.