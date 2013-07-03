В Бресте 3 июля почтили память погибших защитников Брестской крепости

Новости Беларуси. Митингами, шествиями и концертами празднуют регионы День Независимости. В Бресте торжества по традиции стартовали в легендарной цитадели.

К Вечному огню возложили корзины с цветами. Минутой молчания пришедшие почтили память погибших защитников крепости. Торжественным маршем мимо плит священного некрополя прошли воины Брестского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Пекарский, ветеран Великой Отечественной войны:

Каждого, кто воевал, кто знаком с военными действиями, того интересует, конечно, эта памятная дата.

Елена Калитюк, туристка (Россия):

Мы приехали из Подмосковья, из города Сергиев Посад, потому что это, действительно, трогает всех. Это не только праздник белорусов. Мы это чтим. Это радость, что люди смогли пережить такое. И поэтому мы здесь и очень рады, что попали именно сюда в этот день.

Минута молчания, торжественный марш воинов Брестского гарнизона, залпы орудий и цветы у Вечного огня, как символ благодарности за то лучшее, что есть у нас сегодня, за мирное небо.

После официальных мероприятий торжества переместились в микрорайоны города. Одно из самых ярких будет на главной площади Бреста. Скоро там начнется большой праздничный концерт.